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Loïc Woos depuis Sclessin
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45+20
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C'est la pause, le Standard mène 1-0 !
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
|2
|Coups de coin
|6
|0
|Hors-jeu
|1
|135
|Total des passes
|332
|5
|Passes clés
|8
|101 (74.8%)
|Précision des passes
|296 (89.2%)
|5/6 (83.3%)
|Dribbles réussis
|5/10 (50%)
|2/8 (25%)
|Précision des centres
|3/13 (23.1%)
|8/20 (40%)
|Précision des longs ballons
|14/22 (63.6%)
|22 (61.1%)
|Duels gagnés
|14 (38.9%)
|9
|Tacles
|2
|8
|Interceptions
|3
|15
|Dégagements
|14
|4
|Fautes
|7
|3
|Coup de pied de but
|1
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45
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Il y aura 5 minutes de temps additionnel.
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44
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Carte jaune pour Felix Lemarechal
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43
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41
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Goooooooooal pour le Standard !
Et voilà que les Rouches prennent les commandes via Salieu Drammeh d'une frappe du droit, quelle première période !
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41
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But de Salieu Drammeh (Adnane Abid)
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41
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40
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Deuxième but annulé par le VAR
Nouveau hors-jeu, le Standard s'en tire bien
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39
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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38
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Goooooal pour Bruges !
Centre repris par Tresoldi sur la latte, le ballon revient pile sur Vetlesen qui pousse au fond
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38
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But de Hugo Vetlesen
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35
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Touzghar encore
Le Standard pousse, Sommer s'interpose
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34
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Grosse occasion pour Toughar, contré. Corner Standard
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32
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But annulé, 0-0 !
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32
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Le VAR a pris sa décision, pas de but
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31
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Tresoldi dévie le ballon de la main dans le duel, le but devrait être annulé
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31
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Le VAR vérifie l'action...
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29
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Goooooooooal pour le Club de Bruges !
Duel perdu par Karamoko face à Tresoldi, Forbs part en face à face et trompe Epolo
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29
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But de Carlos Forbs
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28
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Quelques relances manquées côté Standard permettent à Bruges de faire le siège depuis cinq minutes, sans vraie occasion toutefois
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21
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Le Standard met davantage le nez à la fenêtre
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18
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Remontée de balle d'Ayensa, mais mauvaise passe vers Abid
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17
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Epolo encore
Forbs lance Sabbe, centre vers Tresoldi, Epolo s'interpose dans son petit rectangle
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16
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Epolo sauve Fosso
Grosse incompréhension dans la défense du Standard, remise en retrait de Fosso interceptée par Tresoldi, Epolo sort bien et empêche le lob
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13
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Mouvement solitaire de Drammeh, dont le tir du gauche est contré
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12
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Forbs récupère et tente et glisser à Tresoldi, mais c'est trop long
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10
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Belle action d'Abid, mais Ayensa le gêne et l'empêche de poursuivre
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10
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9
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Encore Mechele
Nouveau ballon chaud pour Mechele dans le rectangle, et nouveau corner
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8
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Quelle occasion encore !
Corner pour le Club repris de la tête par Mechele, Touzghar dégage sur la ligne
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7
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Lemaréchal !
Première occasion pour le Club, Lemaréchal trouve Epolo
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4
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Coup franc pour Bruges gagné par Vetlesen sur la droite
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3
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Donné par Touzghar, Sommer le repousse
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2
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Premier bon coup franc gagné par le Standard
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1
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Standard - FC Bruges: 0-0
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18:30
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18:28
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Les joueurs sont sur la pelouse, et quelle ambiance à Sclessin !
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17:47
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Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live pour suivre Standard - Bruges en direct commenté
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Standard:
Matthieu Epolo
- Henry Lawrence
- Marlon Fossey
- Ibrahim Karamoko
- Ibe Hautekiet
- Gustav Mortensen
- Rayan Touzghar
- Ryan Fosso
- Alexis Trouillet
- Salieu Drammeh
- Adnane Abid
- Dennis-Yerai Eckert Ayensa
Banc:
Dimitri Lavalée
- Tobias Mohr
- Andi Zeqiri
- Bernard Nguene
- Lucas Pirard
- Marco Ilaimaharitra
- Daan Dierckx
- Bruny Nsimba
- Casper Nielsen
FC Bruges:
Yann Sommer
- Kyriani Sabbe
- Jorne Spileers
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Freddie Potts
- Hans Vanaken
- Carlos Forbs
- Hugo Vetlesen
- Felix Lemarechal
- Nicolò Tresoldi
Banc:
Hanbeom Lee
- Jan Virgili
- Cheveyo Tsawa
- Romeo Vermant
- Nordin Jackers
- Matteo Dams
- Milan Robberechts
- Hugo Siquet
- Mamadou Diakhon