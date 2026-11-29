L'Union Saint-Gilloise se prépare à accueillir La Gantoise. Les Bruxellois voudront soigner leur entame de match après leurs dernières mi-temps décevantes.

Ce soir, l'Union Saint-Gilloise fait face à l'une des équipes qui lui a posé le plus de problèmes la saison dernière. Après la victoire 2-3 en terres gantoises en août 2025, les Unionistes ont été contraints trois fois de suite au partage par les Buffalos. Les deux 0-0 concédés en Playoffs avaient d'ailleurs ouvert la voie au titre brugeois.

Pour faire mieux, il faudra notamment soigner le début de match. Ces dernières semaines, les hommes de David Hubert ont pris la mauvaise habitude de cochonner leurs premières mi-temps.

Les chiffres sont assez parlants : sur les onze matchs disputés depuis le 20 septembre, le goal average est de 3-6 sur les scores cumulés des premières mi-temps, 21-2 à partir de la remontée sur le terrain.

Des interrogations de part et d'autre

Au niveau des compositions, David Hubert pourrait aligner une équipe assez proche de celle qui a partagé contre le Lech Poznan. Mais avec sa prestation sur le flanc face aux Polonais en deuxième mi-temps, on voit mal Louis Patris retourner dans le trio axial. Une raison d'y relancer Nohim Chibani à la place de Denzel De Roeve ?

On surveillera aussi le retour probable de Relebohile Mofokeng. Reste à voir s'il sera associé à Raul Florucz ou Kevin Rodriguez.

Côté gantois, Rik De Mil est évidemment privé de Christian Burgess et Mouhamed Ngom en défense. Sur le flanc droit, Matisse Samoise est de retour, il a d'ailleurs débuté son premier match de la saison en Europa League. Mais le staff pourrait faire preuve de prudence et décaler une dernière fois Hyllarion Goore comme piston.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Chibani, Sylla, Sykes - Patris, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Guilherme - Mofokeng, Rodriguez

La Gantoise : Roef - Paskotsi, Van der Heyden, Volckaert - Goore, Lopes, Delorge, Araujo - Kadri, Sonko - Vergara