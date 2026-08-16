Date: 16/08/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 2
Stade: Easi Arena

La Louvière accueille La Gantoise. Les Loups veulent réussir leur première de la saison à domicile après avoir fait douter Anderlecht jusque dans le temps additionnel. Qui d'Edward Still ou de Rik De Mil repartira avec le sourire ?

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Classement Live
Temps   59' 38" 
Scott Crabbé depuis La Louvière
53
 Corners louviérois
Ngom se dégage dans un premier temps, le ballon finit ensuite dans les gants de Roef
50
 La RAAL se frustre
La Gantoise fait tourner et n'a plus aucune raison d'emballer le match
46
 Peano se troue ! 1-2 !
Sur la remise en jeu, le gardien argentin part à la chasse aux papillons à l'occasion d'un long ballon vers Van der Heyden, Cissé n'a plus qu'à conclure dans le but vide, 1-2 dix secondes après la reprise
46

But 		But de

46
 Le match reprend
Pas de changement au repos


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
42
 Kadri sur la barre
Le corner direct de l'Algérien fait trembler l'équerre
41
 La RAAL proche de l'auto-but
Coup franc axial dévié par Delos juste au-dessus de son but, corner.
36
 La Gantoise grapille du terrain
Plusieurs centres venus de la gauche, mais sans danger pour Peano
32
 Coup franc louviérois
Gand concède le corner. Une deuxième phase arrêtée à la suite qui ne donne rien, Isah glissant au moment de reprendre le second ballon
30
 Centre d'Okou
Personne n'est là pour reprendre, Burgess repousse comme il peut. Sur la rentrée en touche, Roef doit intervenir dans le trafic aérien
29
 Rik De Mil pas rassuré pour autant
Ses Buffalos ont dû mal face à l'énergie et les projections de la RAAL
25
 Le rythme descend
L'égalisation a un peu ralenti la RAAL, qui avait débuté de manière tonitruante, Gand fait un peu plus circuler
21
 Une occasion, un but pour La Gantoise
Ballon dévié, Sonko en profite pour rentrer dans le jeu, personne ne le suit, le laissant égaliser, Peano n'a pas la main assez ferme pour détourner, 1-1 !
20

But 		But de Momodou Sonko
19
 Isah hors-jeu
Sa frappe était belle, nécessitant une claquette de Roef
18
 Tête de Coulibaly
La reprise du milieu louviérois est contrée, nouveau corner. La Gantoise finit par se dégager
17
 Gand n'y est pas
Rik De Mil envoie déjà deux joueurs à l'échauffement
17
 Corner pour la RAAL
Encore un jaillissement de Lutonda, dont la frappe est contrée
13
 Frappe de Filet
La Louvière continue à mettre la pression, Filet récupère une nouvelle fois très haut et frappe, dans les gants de Roef
11
 Centre dangereux de La Gantoise
Le ballon travserse le rectangle, personne n'est là pour dévier
10
 Isah fait 1-0 ! Action limpide de la RAAL !
Magnifique projection des Loups : Wade créé le déséquilibre, Filet dévie pour Isah, qui emmène le ballon avec lui et s'en va tromper Roef, La Louvière est devant !
10

But 		But de Mustapha Isah (Mame Wade)
8
 Isah hors-jeu
Occasion pour les Loups, qui insistent : Wade frappe, Isah est au rebond mais reprend à côté, il est ensuite signalé hors-jeu
8
 Centre de Delos
Gand se dégage à nouveau, mais La uvière revient vite, Lutonda se fait contrer
5
 Coup franc louviérois
La Gantoise se dégage de la tête
2
 Frappe de Lutonda
L'ancien espoir anderlechtois intercepte haut et enchaîne avec une frappe, c'est hors-cadre
1
 C'est parti !
Le match débute
1
 RAAL La Louvière - La Gantoise: 0-0
15:57
 Les joueurs montent sur le terrain
Les feux d'artifice sont au rendez-vous
15:54
 Pas de supporters visiteurs
Les Buffalos ne sont pas les premiers à mener une telle action à La Louvière, et sans doute pas les derniers
15:36
 Tajaouart en meneur de jeu
Privé de match contre Anderlecht, il remplace Joël Ito, suspendu. Pour le reste, Edward Still aligne le même onze que le week-end dernier.
RAAL La Louvière (RAAL La Louvière - La Gantoise)
RAAL La Louvière: Marcos Hernán Peano - Wagane Faye - Yllan Okou - Patrick Nkoa - Shaquil Delos - Mame Wade - Ismaila Coulibaly - Anas Tajaouart - Thierry Lutonda - Mustapha Isah - Elias Filet
Banc: Léandro Rousseau - Zsombor Gruber - Nolan Gillot - Matyas Kovacs - Djibril Alain Lamego - Bryan Soumaré - Quentin Benaets - Mehdi Boukamir - Theo Radelet

La Gantoise (RAAL La Louvière - La Gantoise)
La Gantoise: Davy Roef - Mouhamed Ngom - Christian Burgess - Siebe Van Der Heyden - Matties Volckaert - Abdelkahar Kadri - Leonardo Da Silva Lopes - Tiago Araujo - Aimé Omgba - Ibrahima Cisse - Momodou Sonko
Banc: Maksim Paskotsi - László Bénes - Kyrell Wilson - Mathias Delorge - Tibe De Vlieger - Kjell Peersman - Josué Vergara - Mamadou Aliou Diallo - El Hadji Seck
14:43
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à l'Easi Arena pour ce match entre Louviérois et Gantois
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RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 6.4 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Faye Wagane 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 28/33 (84.8%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Okou Yllan 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 33/36 (91.7%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Nkoa Patrick 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/29 (100%)
Plus de stats
Delos Shaquil 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/19 (73.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Wade Mame A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 14/15 (93.3%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Coulibaly Ismaila 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 24/26 (92.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Tajaouart Anas 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
Plus de stats
Lutonda Thierry 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 8/14 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/5 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Isah Mustapha 90' 8.1 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 9/9 (100%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Filet Elias 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 7/12 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Banc
Rousseau Léandro 0'  
Gruber Zsombor 0'  
Gillot Nolan 0'  
Kovacs Matyas 0'  
Alain Lamego Djibril 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Benaets Quentin 0'  
Boukamir Mehdi 0'  
Radelet Theo 0'  
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 6.5 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
Plus de stats
Ngom Mouhamed 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 33/42 (78.6%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/8 (37.5%)
Plus de stats
Burgess Christian 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 60/63 (95.2%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 58/61 (95.1%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
Plus de stats
Kadri Abdelkahar 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 20/22 (90.9%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/22 (77.3%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 19/22 (86.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Omgba Aimé 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 43/44 (97.7%)
Plus de stats
Cisse Ibrahima 90' 6.5 -
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sonko Momodou 90' 7.5 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Paskotsi Maksim 0'  
Bénes László 0'  
Wilson Kyrell 0'  
Delorge Mathias 0'  
De Vlieger Tibe 0'  
Peersman Kjell 0'  
Vergara Josué 0'  
Aliou Diallo Mamadou 0'  
Seck El Hadji 0'  

présentation (du match)

Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand
Qui pour remplacer Joël Ito ? Les compositions probables de La Louvière - Gand
Photo: © photonews

La RAAL se prépare à sa première de la saison à domicile. Edward Still refera-t-il confiance à ceux qui ont mené la vie dure à Anderlecht ? Il devra en tout cas se passer de Joël Ito, suspendu après sa carte rouge reçue au Lotto Park.

Anderlecht avait beau être footballistiquement supérieur, la RAAL aura vendu chèrement sa peau au Lotto Park, ne craquant finalement que sur un but d'Adriano Bertaccini dans le temps additionnel, après plus d'une demi-heure passée à dix contre onze.

Il pourrait donc faire confiance aux hommes ayant donné satisfaction, à commencer par le trio arrière Faye, Okou, Nkoa. Devant, le duo Filet - Isah a démontré sa complémentarité, la rencontre de cette après-midi devrait arriver trop tôt pour Leandro Rousseau ainsi que les autres nouveaux Loups arrivés ces dernières heures.

La première d'Anas Tajaouart ?

Une interrogation subsiste cependant : qui sera amené à suppléer Joël Ito, maître à jouer de Frédéric Taquin et à nouveau dépositaire du jeu louviérois sous Edward Still. Anas Tajaouart, empêché de joué contre Anderlecht pourrait partir en pole, même si Bryan Soumaré pourrait tout aussi bien en profiter.

Dans le camp d'en face, La Gantoise a repris confiance et surfe sur la confiance de sa qualification pour les barrages de la Conférence League. Rik De Mil pourrait toutefois, comme lors de la première journée de championnat, laisser souffler plusieurs cadres. On pense notamment à un Christian Burgess qui était déjà incertain contre Göteborg.

Les compositions probables :

La Louvière : Peano - Faye, Okou, Nkoa - Delos, Coulibaly, Wade, Tajaouart, Lutonda - Filet, Isah

La Gantoise : Roef - Ngom, Van der Heyden, Paskotsi - Volckaert, De Vlieger, Lopes, Araujo - Kadri, Sonko, Dean

Jupiler Pro League

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Courtrai KV Courtrai 0-3 Antwerp Antwerp
OH Louvain OH Louvain 0-3 FC Bruges FC Bruges
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 La Gantoise La Gantoise
KV Malines KV Malines 18:30 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 19:15 Charleroi Charleroi
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