Union SG Union SG
1-1
OH Louvain OH Louvain
Union SG
ohlOH Louvain
0-1
17' Davis Opoku (Wouter George)
Davis Opoku 66'
1-1
Date: 11/10/2026 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 8
Stade: Joseph Marien stadion
Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
| Commentaire
Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain
Photo: © photonews

Fin de série pour l'Union Saint-Gilloise, qui a été contrainte au partage par Louvain (1-1). Les pensionnaires du Parc Duden étaient méconnaissables en première mi-temps, revenant finalement sur un but contre son camp en seconde.

Après trois semaines de trêve, l'Union retrouvait son Parc Duden, non sans casse : pour ses retrouvailles avec Louvain, quitté pour Saint-Gilles il y a un an pratiquement jour pour jour, David Hubert était privé d'Ondřej Kričfaluši, Rob Schoofs, Adem Zorgane, Ilan Hurtevent et Kevin Rodriguez.

Nohim Chibani a donc débuté pour la première fois dans le trio arrière, tandis que Darius Olaru effectuait son retour dans l'entrejeu. En face, Timmy Simons était privé de Dani Van den Heuven, Louvain a donc joué avec son deuxième gardien Kiany Vroman.

L'Union très hésitante

Des absences qui se sont fait ressentir dans le camp de l'Union. Le début de match est très hésitant, marqué par beaucoup de pertes de balle et un premier avertissement de Louvain sous la forme d'un jaillissement d'Oscar Gil dans le dos de Chibani, conclu par une frappe trop croisée.

Les hommes de David Hubert n'ont pas retenu la leçon : Wouter George a plongé dans le même espace quelques minutes plus tard, son centre à ras de terre a cette fois permis à Davis Opoku de reprendre en pleine lucarne (17e, 0-1).

Louvain joue la première mi-temps parfaite

La première réaction saint-gilloise survient à la 25e avec une double occasion. D'abord sur un centre très dangereux de Guilherme pas loin d'être dévié par Besfort Zeneli. Puis sur le second ballon, placé juste à côté par Mofokeng.

Il s'agit...de la seule réplique du premier acte. Le plan louvaniste était suivi à la lettre et aurait même pu accoucher d'un deuxième but à l'initiative du duo Opoku - Balikwisha, intenable sur le côté gauche. 0-1 au repos.

L'Union échappe au pire...et sonne la révolte

Pas de changement à la reprise dans les compositions mais bien dans l'agressivité unioniste, qui débouche sur une belle frappe enroulée de Biondic détournée par Vroman. Ce premier changement, il intervient à l'heure de jeu avec les montées de Raul Florucz et Denzel De Roev pour Relebohile Mofokeng et Nohim Chibani, pas dans ses baskets pour sa première.

La première occasion dans la foulée est pourtant pour Louvain, et elle est énorme. Il faut un sauvetage de Patris sur la ligne pour empêcher Robin Mirisola de faire 0-2 au second poteau. Un tournant. Car après deux frappes hors-cadre de Florucz, l'Union a égalisé sur une occasion qui n'en était pas une, un centre de Guilherme qui semblait voué à mourir en touche repris très maladroitement dans son but par Opoku, buteur cette fois malheureux (67e, 1-1).

Sur sa lancée, l'Union a fait le siège du rectangle de Louvain, avec des ballons très chauds pour Florucz, Patris ou Aquino. Mais il manquait le dernier geste. Les derniers assauts unionistes ont finalement été interroupus par carte rouge directe reçue par Louis Patris pour un pied bien trop haut levé. L'Union aurait même pu s'incliner sur un dernier coup de tête de Pletinckx, elle concède donc son premier partage de la saison et finit le week-end à la quatrième place, derrière Gand, Bruges et Charleroi.
 

Les compositions

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Union SG Union SG
Havenaar Nikki 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 54/63 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Koffi Hervé 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 22/28 (78.6%)
  • Précision des longs ballons: 3/9 (33.3%)
Plus de stats
Chibani Nohim 56' 6.5 -
  • Précision des passes: 41/54 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Sylla Massiré 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 48/60 (80%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
Plus de stats
Kricfalusi Ondrej 90' -
Van de Perre Kamiel 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 74/82 (90.2%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Patris Louis   90' 6.1 -
  • Cartes rouges: 1
  • Précision des passes: 31/44 (70.5%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 2/7 (28.6%)
  • Précision des longs ballons: 1/6 (16.7%)
  • Ballons perdus: 24
Plus de stats
Olaru Darius 67' 6.2 -
  • Précision des passes: 27/37 (73%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 90' 6.7 -
  • Précision des passes: 50/56 (89.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 3/11 (27.3%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 67' 6.3 -
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 56' 6.4 -
  • Précision des passes: 11/18 (61.1%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 12/18 (66.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 2/4
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Ait El Hadj Anouar 23' 6.5 -
  • Précision des passes: 14/14 (100%)
  • Passes clés: 3
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Aquino Dylan 23' 6.7 -
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/4 (25%)
Plus de stats
De Roeve Denzel 34' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Florucz Raul 34' 7.0 -
  • Précision des passes: 13/16 (81.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/5
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Egel Dennis 0'  
Boets Keo 0'  
 

OH Louvain OH Louvain
Vroman Kiany 90' 6.1 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 9/30 (30%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Dussenne Noë 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 25/36 (69.4%)
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Précision des longs ballons: 3/10 (30%)
Plus de stats
Lawrence Jamie   90' 6.2 -
  • Précision des passes: 27/39 (69.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des longs ballons: 1/8 (12.5%)
Plus de stats
Nyakossi Roggerio 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 28/35 (80%)
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Gil Regaño Óscar   90' 6.3 -
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Schrijvers Siebe 85' 6.5 -
  • Précision des passes: 27/36 (75%)
  • Passes clés: 2
  • Interceptions: 6
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
George Wouter A 85' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 17/24 (70.8%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Opoku Davis 85' 6.7 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Lakomy Lukasz 69' 6.5 -
  • Précision des passes: 21/28 (75%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Mirisola Robin 72' 6.4 -
  • Précision des passes: 16/22 (72.7%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Balikwisha William   90' 6.4 -
  • Précision des passes: 20/27 (74.1%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
Plus de stats
Banc
Verstraete Birger 21' 6.4 -
Plus de stats
Addai Emmanuel 0'  
Vaesen Kyan 5' 6.6  
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
Plus de stats
Ikwuemesi Chukwubuikem 18' 6.0 -
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/4 (0%)
Plus de stats
Yamada Shin 0'  
Ogiwara Takuya 5' 6.1  
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Pletinckx Ewoud 5' 6.9  
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Fontanarosa Alessandro 0'  
Jochmans Owen 0'  
Murru Sebastian 0'  
Revivre Union SG - OH Louvain

Jupiler Pro League

 Journée 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-4 FC Bruges FC Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 La Gantoise La Gantoise
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Louvain OH Louvain
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Malines KV Malines 3-2 STVV STVV
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