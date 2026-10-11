Un coup de chance pour éviter le pire : l'Union cale à la maison contre Louvain

Fin de série pour l'Union Saint-Gilloise, qui a été contrainte au partage par Louvain (1-1). Les pensionnaires du Parc Duden étaient méconnaissables en première mi-temps, revenant finalement sur un but contre son camp en seconde.

Après trois semaines de trêve, l'Union retrouvait son Parc Duden, non sans casse : pour ses retrouvailles avec Louvain, quitté pour Saint-Gilles il y a un an pratiquement jour pour jour, David Hubert était privé d'Ondřej Kričfaluši, Rob Schoofs, Adem Zorgane, Ilan Hurtevent et Kevin Rodriguez.

Nohim Chibani a donc débuté pour la première fois dans le trio arrière, tandis que Darius Olaru effectuait son retour dans l'entrejeu. En face, Timmy Simons était privé de Dani Van den Heuven, Louvain a donc joué avec son deuxième gardien Kiany Vroman.

L'Union très hésitante

Des absences qui se sont fait ressentir dans le camp de l'Union. Le début de match est très hésitant, marqué par beaucoup de pertes de balle et un premier avertissement de Louvain sous la forme d'un jaillissement d'Oscar Gil dans le dos de Chibani, conclu par une frappe trop croisée.

Les hommes de David Hubert n'ont pas retenu la leçon : Wouter George a plongé dans le même espace quelques minutes plus tard, son centre à ras de terre a cette fois permis à Davis Opoku de reprendre en pleine lucarne (17e, 0-1).

Louvain joue la première mi-temps parfaite

La première réaction saint-gilloise survient à la 25e avec une double occasion. D'abord sur un centre très dangereux de Guilherme pas loin d'être dévié par Besfort Zeneli. Puis sur le second ballon, placé juste à côté par Mofokeng.





Il s'agit...de la seule réplique du premier acte. Le plan louvaniste était suivi à la lettre et aurait même pu accoucher d'un deuxième but à l'initiative du duo Opoku - Balikwisha, intenable sur le côté gauche. 0-1 au repos.

L'Union échappe au pire...et sonne la révolte

Pas de changement à la reprise dans les compositions mais bien dans l'agressivité unioniste, qui débouche sur une belle frappe enroulée de Biondic détournée par Vroman. Ce premier changement, il intervient à l'heure de jeu avec les montées de Raul Florucz et Denzel De Roev pour Relebohile Mofokeng et Nohim Chibani, pas dans ses baskets pour sa première.

La première occasion dans la foulée est pourtant pour Louvain, et elle est énorme. Il faut un sauvetage de Patris sur la ligne pour empêcher Robin Mirisola de faire 0-2 au second poteau. Un tournant. Car après deux frappes hors-cadre de Florucz, l'Union a égalisé sur une occasion qui n'en était pas une, un centre de Guilherme qui semblait voué à mourir en touche repris très maladroitement dans son but par Opoku, buteur cette fois malheureux (67e, 1-1).

Sur sa lancée, l'Union a fait le siège du rectangle de Louvain, avec des ballons très chauds pour Florucz, Patris ou Aquino. Mais il manquait le dernier geste. Les derniers assauts unionistes ont finalement été interroupus par carte rouge directe reçue par Louis Patris pour un pied bien trop haut levé. L'Union aurait même pu s'incliner sur un dernier coup de tête de Pletinckx, elle concède donc son premier partage de la saison et finit le week-end à la quatrième place, derrière Gand, Bruges et Charleroi.

