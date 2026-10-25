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Scott Crabbé depuis le Parc Duden
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55
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Carte jaune pour Valy Konate
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54
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Le poteau pour l'Union
Quel début de mi-temps, le corner de Zeneli trouve Havenaar, qui reprend sur la latte !
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53
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Occasion pour l'Union !
Sur un coup franc, Sylla force Coucke à la parade, ça chauffe !
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50
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Florucz ! L'Union répond immédiatement
L'Autrichien est laissé trop seul aux abords du rectangle et enroule, Coucke n'a pas la main assez ferme, 1-2 !
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49
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But de Raul Florucz (Denzel De Roeve)
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48
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But contre son camp de Massiré Sylla: -
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48
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Auto-but de Patris ! Le Cercle mène 0-2
Corner mal défendu, Vanzeir centre et force l'autp-but, ça se complique sévèrement pour l'Union
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47
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Coup franc brugeois
Koffi détourne en corner
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46
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Le match reprend
Aucun changement au Cercle
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
|3
|Coups de coin
|0
|1
|Hors-jeu
|0
|247
|Total des passes
|172
|10
|Passes clés
|2
|190 (76.9%)
|Précision des passes
|121 (70.3%)
|4/9 (44.4%)
|Dribbles réussis
|4/11 (36.4%)
|2/9 (22.2%)
|Précision des centres
|0/5 (0%)
|12/34 (35.3%)
|Précision des longs ballons
|12/41 (29.3%)
|27 (50%)
|Duels gagnés
|27 (50%)
|8
|Tacles
|11
|10
|Interceptions
|5
|17
|Dégagements
|22
|4
|Fautes
|7
|2
|Coup de pied de but
|5
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45+2
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Frappe de Guilherme
Le Brésilien rentre dans le jeu et arme, ce n'est pas cadré
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45
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Nohim Chibani
Denzel De Roeve
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45
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Centre d'Aquino
Mofokeng reprend mais se fait contrer
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44
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De l'espace pour l'Union
Zeneli ne voit pas Guilherme, le Cercle peut se dégager
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40
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Carte jaune pour Nohim Chibani
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40
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Enchaînement de Florucz
Centre de...Van de Perre, le contrôle de Florucz est de qualité, la frappe est moins maîtrisée
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39
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Le Cercle repart à l'attaque
L'ouverture du score d'Ngoura et les récentes offensives de l'Union n'ont rien changé à l'ambition des visiteurs
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35
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Le Cercle proche de l'auto-but
Sur le corner qui suit, Kakou dévie juste au-dessus de son but
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35
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Coucke encore !
Chibani arrive par surprise aux abords du rectangle et arme une superbe frappe, Coucke sort le grand jeu pour l'empêcher de trouver la lucarne
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33
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Nouvel arrêt de Coucke !
Mofokeng joue vite et trouve Florucz dans le rectangle, mais l'Autrichien ne parvient pas à conclure. Au rebond, il est solidement écarté par Caicedo. Le VAR investigue la phase mais n'invite pas l'arbitre à donner penalty
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30
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Encore un centre tranchant
Cette fois, c'est Patris qui s'y colle, Coucke intervient
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29
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Centre dangereux de Mofokeng
Florucz est trop court de la tête
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28
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L'Union se cherche
Avec son pressing, le Cercle coupe toutes les lignes de passe
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24
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But de Steve Ngoura (Coup de pied de réparation)
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24
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Ngoura ne tremble pas ! 0-1 pour le Cercle !
Il prend Koffi à contre-pied, l'Union est menée !
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23
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Penalty pour Cercle de Bruges
Chibany ceinture Ngoura dans le rectangle, l'arbitre siffle penalty !
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20
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Reprise de Sylla
Corner unioniste, Coucke doit encore intervenir
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19
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Grosse occasion pour l'Union !
La première de cette rencontre : Patris trouve le décalage pour Mofokeng, ce dernier lance Aquino au but, mais Coucke est à la parade
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17
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Centre-tir d'Ngoura
Mauvais ballon de Sylla à la base, mais le grand Sénégalais se rachète
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16
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Enfin une frappe
Elle est à mettre à l'actif du Cercle, mais l'envoi de Manneh des 35 mètres passe très loin du cadre
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14
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Coup franc unioniste
Obstruction sur Aquino le long de la ligne de touche, mais le ballon de Zeneli est trop long, facilement capté par Coucke
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12
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Deux mauvaises rentrées en touche
Une pour chaque équipe...les 22 acteurs doivent encore rentrer dans leur match
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10
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L'Union en reconversion
Encore quelques mauvais choix dans la dernière passe
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7
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Le Cercle presse
Fidèles à leur plan de jeu, les Groen en Zwart sont positionnés assez haut, quitte à laisser de l'espace
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5
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Centre dangereux de Guilherme
Le Cercle se dégage
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3
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Longue touche de Dante Vanzeir
Hervé Koffi se saisit du ballon
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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Union SG - Cercle de Bruges: 0-0
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19:15
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Les joueurs montent sur le terrain
Belle ambiance au Parc Duden
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19:03
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Attention à ne pas sous-estimer le Cercle
Les Brugeois n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre de championnat mais étaient proches de le faire contre Anderlecht et ont entretemps goûté à la victoire en Coupe sur le terrain du Patro Eisden
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18:35
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Pas de retour au Parc Duden pour Lazare Amani
Si Dante Vanzeir est bien titulaire, l'autre ancien Unioniste est forfait pour la rencontre
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18:34
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Un Cercle de Bruges assez offensif
Vanzeir, Ngoura, Manneh et Akinsola sont alignés de concert
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18:18
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Les blessés reviennent petit à petit
Biondica rejoint l'infirmerie, Zorgane, Rodriguez et Sykes en sortent, ils sont tous trois sur le banc
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18:18
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Première titularisation en championnat pour Aquino
Convaincant en Coupe contre Nijlen, très bien monté contre l'Hapoel Beer Sheva, il reçoit la confiance de David Hubert. Olaru est sur le banc.
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Union SG:
Hervé Koffi
- Nohim Chibani
- Massiré Sylla
- Nikki Havenaar
- Kamiel Van de Perre
- Louis Patris
- Besfort Zeneli
- Dylan Aquino
- Guilherme Smith
- Raul Florucz
- Relebohile Mofokeng
Banc:
Keo Boets
- Vic Chambaere
- Adem Zorgane
- Anouar Ait El Hadj
- Kevin Rodriguez
- Ivan Pavlic
- Denzel De Roeve
- Ross Sykes
- Darius Olaru
- Sekou Keita
Cercle de Bruges:
Gaëtan Coucke
- Ibrahim Diakite
- Emmanuel Kakou
- Royer Caicedo
- Valy Konate
- Hannes Van der Bruggen
- Luke Le Roux
- Tunde Akinsola
- Abdoulie Manneh
- Dante Vanzeir
- Steve Ngoura
Banc:
Erick Nunes
- Gary Magnée
- Yann Lienard
- Lucas Michal
- Krys Kouassi
- Lukas Mondele
- Omotayo Adaramola
- Viggo Martens
- Louis Colman
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18:14
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et le Cercle