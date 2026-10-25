Date: 25/10/2026 19:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Joseph Marien stadion

L'Union Saint-Gilloise accueille le Cercle de Bruges en ce début de soirée. Après avoir gagné en Coupe de Belgique et en Europa League, les troupes de David Hubert veulent également enchaîner en championnat.

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Classement Live
Temps   54' 18" 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
55
  Carte jaune pour Valy Konate
54
 Le poteau pour l'Union
Quel début de mi-temps, le corner de Zeneli trouve Havenaar, qui reprend sur la latte !
53
 Occasion pour l'Union !
Sur un coup franc, Sylla force Coucke à la parade, ça chauffe !
50
 Florucz ! L'Union répond immédiatement
L'Autrichien est laissé trop seul aux abords du rectangle et enroule, Coucke n'a pas la main assez ferme, 1-2 !
49

But 		But de Raul Florucz (Denzel De Roeve)
48

But contre son camp 		But contre son camp de Massiré Sylla: -
48
 Auto-but de Patris ! Le Cercle mène 0-2
Corner mal défendu, Vanzeir centre et force l'autp-but, ça se complique sévèrement pour l'Union
47
 Coup franc brugeois
Koffi détourne en corner
46
 Le match reprend
Aucun changement au Cercle


Arbitre 		Mi-temps


Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
Stats Première mi-temps

Possession

60
39

Attaques

50
56

Attaques dangereuses

36
22

Total des tirs

10
3
0 5     1 0
1 4 1 1

Tirs cadrés

4
1

Tirs non-cadrés

5
1

Frappes arrêtées

1
1
3 Coups de coin 0
1 Hors-jeu 0
247 Total des passes 172
10 Passes clés 2
190 (76.9%) Précision des passes 121 (70.3%)
4/9 (44.4%) Dribbles réussis 4/11 (36.4%)
2/9 (22.2%) Précision des centres 0/5 (0%)
12/34 (35.3%) Précision des longs ballons 12/41 (29.3%)
27 (50%) Duels gagnés 27 (50%)
8 Tacles 11
10 Interceptions 5
17 Dégagements 22
4 Fautes 7
2 Coup de pied de but 5

45+2
 Frappe de Guilherme
Le Brésilien rentre dans le jeu et arme, ce n'est pas cadré
45
 remplacé Nohim Chibani
remplaçant Denzel De Roeve
45
 Centre d'Aquino
Mofokeng reprend mais se fait contrer
44
 De l'espace pour l'Union
Zeneli ne voit pas Guilherme, le Cercle peut se dégager
40
  Carte jaune pour Nohim Chibani
40
 Enchaînement de Florucz
Centre de...Van de Perre, le contrôle de Florucz est de qualité, la frappe est moins maîtrisée
39
 Le Cercle repart à l'attaque
L'ouverture du score d'Ngoura et les récentes offensives de l'Union n'ont rien changé à l'ambition des visiteurs
35
 Le Cercle proche de l'auto-but
Sur le corner qui suit, Kakou dévie juste au-dessus de son but
35
 Coucke encore !
Chibani arrive par surprise aux abords du rectangle et arme une superbe frappe, Coucke sort le grand jeu pour l'empêcher de trouver la lucarne
33
 Nouvel arrêt de Coucke !
Mofokeng joue vite et trouve Florucz dans le rectangle, mais l'Autrichien ne parvient pas à conclure. Au rebond, il est solidement écarté par Caicedo. Le VAR investigue la phase mais n'invite pas l'arbitre à donner penalty
30
 Encore un centre tranchant
Cette fois, c'est Patris qui s'y colle, Coucke intervient
29
 Centre dangereux de Mofokeng
Florucz est trop court de la tête
28
 L'Union se cherche
Avec son pressing, le Cercle coupe toutes les lignes de passe
24

But 		But de Steve Ngoura (Coup de pied de réparation)
24
 Ngoura ne tremble pas ! 0-1 pour le Cercle !
Il prend Koffi à contre-pied, l'Union est menée !
23

Coup de pied de réparation 		Penalty pour Cercle de Bruges
Chibany ceinture Ngoura dans le rectangle, l'arbitre siffle penalty !
20
 Reprise de Sylla
Corner unioniste, Coucke doit encore intervenir
19
 Grosse occasion pour l'Union !
La première de cette rencontre : Patris trouve le décalage pour Mofokeng, ce dernier lance Aquino au but, mais Coucke est à la parade
17
 Centre-tir d'Ngoura
Mauvais ballon de Sylla à la base, mais le grand Sénégalais se rachète
16
 Enfin une frappe
Elle est à mettre à l'actif du Cercle, mais l'envoi de Manneh des 35 mètres passe très loin du cadre
14
 Coup franc unioniste
Obstruction sur Aquino le long de la ligne de touche, mais le ballon de Zeneli est trop long, facilement capté par Coucke
12
 Deux mauvaises rentrées en touche
Une pour chaque équipe...les 22 acteurs doivent encore rentrer dans leur match
10
 L'Union en reconversion
Encore quelques mauvais choix dans la dernière passe
7
 Le Cercle presse
Fidèles à leur plan de jeu, les Groen en Zwart sont positionnés assez haut, quitte à laisser de l'espace
5
 Centre dangereux de Guilherme
Le Cercle se dégage
3
 Longue touche de Dante Vanzeir
Hervé Koffi se saisit du ballon
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Union SG - Cercle de Bruges: 0-0
19:15
 Les joueurs montent sur le terrain
Belle ambiance au Parc Duden
19:03
 Attention à ne pas sous-estimer le Cercle
Les Brugeois n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre de championnat mais étaient proches de le faire contre Anderlecht et ont entretemps goûté à la victoire en Coupe sur le terrain du Patro Eisden
18:35
 Pas de retour au Parc Duden pour Lazare Amani
Si Dante Vanzeir est bien titulaire, l'autre ancien Unioniste est forfait pour la rencontre
18:34
 Un Cercle de Bruges assez offensif
Vanzeir, Ngoura, Manneh et Akinsola sont alignés de concert
18:18
 Les blessés reviennent petit à petit
Biondica rejoint l'infirmerie, Zorgane, Rodriguez et Sykes en sortent, ils sont tous trois sur le banc
18:18
 Première titularisation en championnat pour Aquino
Convaincant en Coupe contre Nijlen, très bien monté contre l'Hapoel Beer Sheva, il reçoit la confiance de David Hubert. Olaru est sur le banc.
Union SG (Union SG - Cercle de Bruges)
Union SG: Hervé Koffi - Nohim Chibani - Massiré Sylla - Nikki Havenaar - Kamiel Van de Perre - Louis Patris - Besfort Zeneli - Dylan Aquino - Guilherme Smith - Raul Florucz - Relebohile Mofokeng
Banc: Keo Boets - Vic Chambaere - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Ivan Pavlic - Denzel De Roeve - Ross Sykes - Darius Olaru - Sekou Keita

Cercle de Bruges (Union SG - Cercle de Bruges)
Cercle de Bruges: Gaëtan Coucke - Ibrahim Diakite - Emmanuel Kakou - Royer Caicedo - Valy Konate - Hannes Van der Bruggen - Luke Le Roux - Tunde Akinsola - Abdoulie Manneh - Dante Vanzeir - Steve Ngoura
Banc: Erick Nunes - Gary Magnée - Yann Lienard - Lucas Michal - Krys Kouassi - Lukas Mondele - Omotayo Adaramola - Viggo Martens - Louis Colman
18:14
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce match entre l'Union et le Cercle

Union SG Union SG
Koffi Hervé 5.5  
  • Arrêts: 1
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 5/14 (35.7%)
Plus de stats
Chibani Nohim   6.0  
  • Précision des passes: 15/18 (83.3%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Sylla Massiré 5.6  
  • Précision des passes: 32/40 (80%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Havenaar Nikki 6.4  
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Passes clés: 2
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van de Perre Kamiel 6.2  
  • Précision des passes: 22/26 (84.6%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Patris Louis 5.4  
  • Précision des passes: 10/23 (43.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Zeneli Besfort 6.2  
  • Précision des passes: 16/18 (88.9%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Aquino Dylan 6.3  
  • Précision des passes: 17/20 (85%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Smith Guilherme 6.9  
  • Précision des passes: 21/23 (91.3%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 2/4 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
Plus de stats
Florucz Raul 7.6  
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Mofokeng Relebohile 7.2  
  • Précision des passes: 22/25 (88%)
  • Passes clés: 3
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Banc
Boets Keo  
Chambaere Vic  
Zorgane Adem  
Ait El Hadj Anouar  
Rodriguez Kevin  
Pavlic Ivan  
De Roeve Denzel A 6.5  
  • Assists: 1
  • Passes clés: 1
Plus de stats
Sykes Ross  
Olaru Darius  
Keita Sekou  
 

Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Coucke Gaëtan 7.5  
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 7/16 (43.8%)
Plus de stats
Diakite Ibrahim 6.5  
  • Précision des passes: 15/19 (78.9%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/4 (25%)
Plus de stats
Kakou Emmanuel 6.0  
  • Précision des passes: 18/27 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 0/5 (0%)
Plus de stats
Caicedo Royer 6.7  
  • Précision des passes: 14/18 (77.8%)
  • Précision des longs ballons: 1/5 (20%)
Plus de stats
Konate Valy 6.5  
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Van der Bruggen Hannes 6.4  
  • Précision des passes: 10/18 (55.6%)
  • Précision des longs ballons: 0/3 (0%)
Plus de stats
Le Roux Luke 6.7  
  • Précision des passes: 9/15 (60%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Akinsola Tunde 6.6  
  • Précision des passes: 9/10 (90%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Manneh Abdoulie 6.2  
  • Précision des passes: 15/20 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Vanzeir Dante 6.4  
  • Précision des passes: 8/15 (53.3%)
  • Passes clés: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Ngoura Steve 6.8  
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/2
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Banc
Erick Nunes  
Magnée Gary  
Lienard Yann  
Michal Lucas  
Kouassi Krys  
Mondele Lukas  
Adaramola Omotayo  
Martens Viggo  
Colman Louis  

présentation (du match)

Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle
Florucz pour suppléer Biondic, Ait El Hadj titulaire ? Les compos probables d'Union - Cercle
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise reçoit le Cercle de Bruges. David Hubert retrouve plusieurs de ses blessés...mais perd d'autres de ses cadres.

L'Union Saint-Gilloise reste sur une victoire assez nette contre l'Hapoel Beer Sheva en Europa League (4-0). Mais le match a fait des dégâts, avec les sorties sur blessure de Mateo Biondic, puis Darius Olaru.

Au rayon des bonnes nouvelles, Ross Sykes a fait son retour sur le banc pour la première fois depuis sa blessure contre Bodo Glimt et tout début de saison. Kevin Rodriguez est quant à lui monté au jeu. Mais c'est bien Raul Florucz qui devrait être titulaire contre le Cercle de Bruges cette après-midi.

Le Cercle bien mal en point

En face, les Groen en Zwart sont derniers avec trois petits points au compteur. Malgré les anciens Unioistes que sont Dante Vanzeir et Lazare Amani, ils n'ont toujours pas décroché la moindre victoire cette saison.

Au Parc Duden, Lars Friis sera encore privé de Joel Ndala, l'un des joueurs les plus prometteurs du noyau. L'ailier anglais de 20 ans est blessé au genou. Le Cercle pourrait ainsi s'aligner avec l'équipe qui était passée proche de l'emporter contre Anderlecht il y a deux semaines.

Les compositions probables :

Union : Koffi - Chibani, Sylla, Havenaar - Patris, Van de Perre, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Mofokeng, Florucz

Cercle de Bruges : Coucke - Magnée, Kakou, Kondo, Konaté - Le Roux, Van der Bruggen - Hermann, Akinsola, Ngoura, Manneh

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 3-2 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 4-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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