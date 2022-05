Mignolet remercie Schreuder pour le geste: "Cela me donne envie de jouer encore 6 ou 7 ans"

Alfred Schreuder a offert un rare cadeau à Simon Mignolet: une standing ovation en plein match lors de sa sortie. Le gardien des Diables Rouges a apprécié et clame haut et fort son envie de continuer encore longtemps.

Simon Mignolet était heureux, voir euphorique après la rencontre. "C'est une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai déjà vécu beaucoup de moments mais celui-ci restera gravé dans ma mémoire. Je suis tellement heureux de ce titre, de ces titres. Personne ne me les enlèvera. Les supporters m'ont acclamé et je les ai remerciés. Ils m'ont donné tellement.... je dois leur rendre cela".

Du coup, le gardien des Diables Rouges en a profité pour parler de son futur: "J'ai encore faim, très faim. Je veux encore revivre ça, encore et encore. Je viens d'avoir 34 ans et j'ai montré que j'étais encore au top de ma forme. J'espère encore jouer 6 ou 7 ans comme cela. Je veux encore gagner des titres".

Mais avant cela, il veut faire la fête, même s'il devra arrêter à 9h00 du matin: "Je dois aller déposer mon enfant à l'école. Je m'excuse à l'avance auprès de l'instituteur pour mon état", rigole Mignolet. La nuit sera longue dans la Venise du Nord.