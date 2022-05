Kristian Arnstad prolonge son contrat à Anderlecht : "L'avenir me réjouit"

Une bonne nouvelle pour le club bruxellois qui voyait la fin du bail de son milieu norvégien dangereusement approcher.

Kristian Arnstad (18 ans) a prolongé son contrat à Anderlecht jusqu'en 2025. Cette saison, le Norvégien n'a participé qu'à 6 matchs mais dont 5 en Playoffs 1 où il avait pu démontrer l'étendue de son talent et jouer un rôle de premier plan.

"Je suis arrivé ici, dans une nouvelle ville, à un jeune âge. Nouveau club, nouvel environnement, nouveaux amis : ça n'a pas toujours été facile. Mais j’ai développé un grand amour pour ce club et nos couleurs. C'est ici qu'est ma place désormais. Et l'avenir me réjouit", explique-t-il sur le site officiel du club.