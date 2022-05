"Je n'ai pas aimé qu'ils aillent provoquer les supporters d'Anderlecht"

Le message du speaker était pourtant clair: "Restez à votre place, les joueurs vont faire un tour d'honneur". Cependant, dès que certains ont su passer la barrière, les autres ont suivi. Les joueurs ont alors dû rester sur le podium pour célébrer.

Brandon Mechele s'y attendait: "Dans un sens, c'est normal, même si nous étions déjà champions depuis une semaine", a déclaré le défenseur en haussant les épaules. Mais cependant, tout le monde ne pense pas de la même façon. Charles De Ketelaere par exemple:

"C'est amusant de pouvoir célébrer cela avec nos supporters, ils attendaient depuis la semaine dernière pour fêter ce titre de champion. Mais je ne trouve pas cela très correct de la part de nos supporters d'aller provoquer ceux d'Anderlecht avec des chants. Cela ne devrait pas arriver non, mais bon c'est arrivé et heureusement il n'y a pas eu plus de débordements".

© photonews