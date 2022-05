Christian Kouamé fait ses adieux aux supporters d'Anderlecht : "Je ne vous oublierai jamais, sachez le"

Prêté l'été dernier par la Fiorentina, l'international ivoirien s'est rapidement imposé au Sporting d'Anderlecht. Le club bruxellois et ses supporters espéraient conserver l'attaquant, mais celui-ci ne va pas rester.

Anderlecht savait qu'il serait très difficile de conserver Christian Kouamé une saison de plus, vu le contrat qui le lie avec la Fiorentina jusqu’en 2024. L'attaquant âgé de 24 ans ne savait pas encore ce dimanche s'il avait disputé sa dernière rencontre avec le Sporting. Cela semble être désormais le cas puisque le joueur âgé de 24 ans a fait ses adieux aux supporters bruxellois sur ses réseaux sociaux.

"Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour ces moments incroyables passés ensemble. Vous pouvez être fier de supporter Anderlecht. Je ne vous oublierai jamais, sachez le.

Come On You Mauves .. pour toujours !", a écrit l'international ivoirien sur Twitter.