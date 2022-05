Kompany va-t-il rester? "Je suis salarié, j'ai encore deux ans de contrat"

Depuis plusieurs jours voir plusieurs semaines, l'avenir de Vincent Kompany a été évoqué. Est-ce qu'il va rester au Sporting d'Anderlecht?

Vincent Kompany était très calme après la rencontre, et même si Burnley est officiellement en Championship la saison prochaine, il y a d'autres équipes intéressées. Le tout est de savoir s'il va rester encore une saison de plus pour... reconstruire une nouvelle fois une équipe.

"Je suis content de la progression de mon équipe cette saison. Mon noyau était de 22 joueurs, c'est un grand groupe, et je suis fier de la progression de garçons comme Kana, Arnstad, Verschaeren, Amuzu, Duranville, ait El-Hadj..."

Comme depuis le début de la saison, Kompany est le roi de l'esquive, surtout quand on lui demande s'il va rester: "Les gars, j'ai encore un contrat de deux ans. Je suis un employé. Toute la saison on a parlé de mon poste, de ma position, on m'a demandé si j'avais peur de le perdre et maintenant on me demande si je vais rester. Comme les autres saisons, nous allons nous réunir et faire une analyse de la situation. Qu'est ce qui peut être amélioré? Comment encore progresser? Quel sera notre but? Mais notre situation financière n'aide pas mon job d'entraîneur".

Jouer avec des jeunes, c'est notre seule façon de sortir du marasme financier

Ce dimanche, Kompany a une nouvelle fois lancé des jeunes dans le grand bain. Noah Sadiki et Julien Duranville ont joué leurs premières minutes chez les pros. "Nous avons planté les graines et nous les avons arrosées, maintenant il faut continuer à les arroser, nous avons une nouvelle fois joué avec les jeunes aujourd'hui et on c'est que c'est de cette manière que nous pouvons sortir du marasme financier".

Les choses sont désormais assez claires: il ne faudra pas s'attendre à des miracles sur le marché des transferts pour Anderlecht. Les limites financières du club sont ce qu'elles sont et il est clair que Kompany devra faire avec... s'il est toujours là.