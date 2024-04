Un joueur d'Anderlecht n'y va pas de main morte : "On n'a pas été assez bons"

Anderlecht est redescendu sur Terre dimanche soir lors de son déplacement à Bruges. Une défaite qui, combinée à celle de l'Union, relance un peu la course au titre.

Avec la défaite de l'Union Saint-Gilloise face au Cercle Bruges, un bon résultat d'Anderlecht en déplacement au Club aurait pu mettre un sérieux coup au moral de l'USG.

Mais le Topper s'est soldé par une large victoire des Blauw en Zwart qui ont envoyé un message à la concurrence : il faudra également compter sur eux dans ces Champions Playoffs.

Une semaine après la victoire face à l'Antwerp, le Sporting est redescendu sur Terre et peut constater que rien n'est fait car avec l'Union, c'est le statu quo au classement alors que d'autres équipes en profitent et reviennent.

Pour Dreyer, Bruges redevient un concurrent sérieux

"On n’a pas été assez bons, tout simplement. Et ce, dans tous les secteurs du jeu ! Après leur but, que l’on a rapidement et trop facilement encaissé, on n’a pas été en mesure de réagir comme on l’avait planifié", a confié Anders Dreyer après la rencontre dans des propos relayés par Le Soir.

"On a aussi perdu trop de duels et manqué d’agressivité sur les deuxièmes ballons. C’est à nous de faire notre introspection et trouver rapidement des solutions."

Le Danois évoque plus de "passion et d'envie" du côté brugeois dans cette rencontre. "Alors que c’est cela qui nous a animé toute la saison. Et je ne pense pas que le résultat antérieur de l’Union ait eu une quelconque influence. Par contre, ce Bruges-là, comme Genk d’ailleurs, redeviennent des concurrents sérieux", a-t-il conclu.