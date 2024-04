Anderlecht se penche sur le dossier d'un jeune ailier !

Tous les yeux sont rivés sur le calendrier et le classement des Champions Playoffs du côté d'Anderlecht. Encore plus en sachant que la prochaine rencontre des Mauves se jouera à domicile face à l'Union Saint-Gilloise.

Mais en coulisses, l'attention de Jesper Fredberg est également tournée vers la saison prochaine et donc le mercato estival qui va l'accompagner.

Le Sporting va devoir se renforcer à plusieurs postes et l'un d'entre eux devrait être celui d'ailier. C'est pourquoi les recherches sont en place et semblent bien avancer.

Selon les informations de 90TV et de Twenty9United, le RSCA serait sur le dossier de Medhi Ghayedi, le jeune ailier de Al-Ittihad Kalba, aux Emirats arabes unis.

Cependant, le club de la capitale n'est pas le seul sur le dossier puisque les Portugais de Porto et Braga ainsi qu'un club japonais dont le nom n'est pas connu auraient un oeil sur le joueur.

Ghayedi compte neuf buts et quatre passes décisives en 25 rencontres cette saison avec son club toutes compétitions confondues.

