Et si tout était encore à faire pour le titre ? "Ce n'est pas une lutte à deux comme certains le pensaient"

Anderlecht a perdu au Club Bruges alors que l'Union a été battue à domicile par le Cercle. Deux victoires brugeois et un suspense relancé dans ces Champions Playoffs.

Avec une défaite sur le terrain du Club Bruges, Anderlecht a non seulement perdu le Topper mais également l'opportunité de se détacher de l'Union Saint-Gilloise au classement, compte tenu de la défaite de l'USG face au Cercle plus tôt dans la journée dimanche.

"Nous ne sommes pas bien rentrés dans ce match et ce premier but rapide nous a plombés. Devant leur public, les Brugeois ont tout de suite pris confiance et de notre côté, nous ne sommes jamais parvenus à poser notre jeu, à remporter les duels", a confié Thorgan Hazard dans des propos rapportés par le journal Le Soir.

Thorgan Hazard voulait prendre de l'avance sur l'Union

Le Sporting n'a jamais vraiment réussi à refaire son retard malgré un but beaucoup trop tardif d'Anders Dreyer dans le temps additionnel. "En plus, je trouve qu’on a un peu trop usé de longs ballons. On a ensuite pris deux buts assez similaires et à 3-0 c’était terminé. Par contre, je reste persuadé que si on avait fait 2-1, on aurait pu revenir au score comme on l’a fait plusieurs fois cette saison", a ajouté l'Anderlechtois.

"On sait qu’avec ce système, un ou deux résultats moins bons peuvent avoir de grosses conséquences. C’est sans doute bien pour le suspense, sans doute mais on aurait aimé prendre la première place et un peu d’avance sur nos concurrents avant d’accueillir l’Union."

Hazard rappelle que rien n'est joué dans ces Champions Playoffs : "Ce n’est pas une lutte à deux comme certains le pensaient mais à quatre voire même à six. Une chose est sûre : ce sera tendu et serré jusqu’au bout".