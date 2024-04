Domenico Tedesco était partout ce dimanche (et n'a certainement pas aimé ce qu'il a vu)

Domenico Tedesco a profité du beau temps ce dimanche pour aller assister à Union-Cercle, puis Bruges-Anderlecht. Mais ses Diables n'ont pas brillé.

Il y avait du beau monde en tribunes lors d'Union Saint-Gilloise - Cercle de Bruges au Parc Duden. Domenico Tedesco était en tribunes, notamment aux côtés d'un certain Christian Burgess... qui aurait pourtant pu jouer (lire ici).

Lors de ce match, le sélectionneur espérait peut-être superviser Alessio Castro-Montes sur son flanc... mais a surtout pu voir le bon match d'Hugo Siquet pour le Cercle de Bruges. Tedesco avait déjà repris le latéral brugeois en septembre dernier et lui avait offert 24 minutes de jeu contre l'Estonie.

Par la suite, Domenico Tedesco a repris la route, direction Bruges. L'entraîneur des Diables Rouges était en effet présent au Jan Breydel. Il n'a pas pu voir jouer Hans Vanaken, absent côté brugeois, mais Anderlecht compte plusieurs internationaux dans ses rangs.

Malheureusement pour le sélectionneur et pour le RSCA, on ne peut pas dire que Debast et Vertonghen aient passé une bonne soirée. Pas plus que Thorgan Hazard, qui risque fort de regarder l'Euro de la maison quoi qu'il en soit.

Maxim De Cuyper est monté au jeu pour le Club de Bruges tandis que... Brandon Mechele, plus repris depuis juin 2022, est peut-être le Belge qui s'est le plus mis en évidence au Jan Breydel, en ouvrant le score à la 3e minute.