Le Club Bruges à nouveau candidat au titre ? "Tout est possible dans ces Playoffs"

Avec ce succès face à Anderlecht, le Club Bruges s'est-il relancé dans ces Playoffs ? On ne crie pas encore victoire du côté des Blauw en Zwart mais on sourit !

Face au Sporting d'Anderlecht dimanche, le Club Bruges a proposé un très bon football et a même été récompensé par une victoire importante. La première dans ces Champions Playoffs et elle fait du bien au moral du côté du Jan Breydelstadion.

En effet, certains voyaient déjà l'équipe s'effondrer après une fin de saison catastrophique et le licenciement de Ronny Deila mais il faut constater qu'avec un partage face au Cercle et une victoire dans le Topper, Nicky Hayen garde son groupe bien en main.

Pour Sabbe, tout est encore possible

Parmi les satisfactions côté brugeois, on retrouve Kyriani Sabbe au poste d'arrière droit. "Je me sens bien depuis des semaines. Chaque match au plus haut niveau me fait franchir des étapes. Et je suis très fier d'avoir pu le montrer contre Anderlecht", a commenté le jeune brugeois dans des propos rapportés par Het Nieuwsblad.

Cette victoire fait-elle à nouveau de Bruges un candidat à la victoire finale ? "Que nous ne soyons qu'à cinq points de l'Union et d'Anderlecht ? Tout est possible dans ces Playoffs. Nous devons simplement donner le meilleur de nous-mêmes et aborder les matches les uns après les autres. Même si je n'ai pas vraiment de réponse à la question de savoir pourquoi nous sommes sur cette dynamique en ce moment".

La chance du calendrier fait que le Club jouera une nouvelle fois à domicile la semaine prochaine et ce sera face à l'Antwerp, le champion en titre alors que l'Union Saint-Gilloise se déplacera... à Anderlecht !