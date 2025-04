Le penalty du Club de Bruges sous le feu des critiques : "Je pense qu'il y avait plus faute sur mon joueur que sur Tzolis"

Battu 1-0 à Bruges sur un penalty contesté, Genk voit son avance réduite à un point. Mais Thorsten Fink, le coach reste optimiste pour la suite des Play-Offs.

À l’issue de la défaite 1-0 au Jan Breydel contre le Club de Bruges, Thorsten Fink, coach de Genk a dressé un bilan contrasté au micro de DAZN : "Notre tactique a plutôt bien fonctionné, surtout en première période. Bruges a tenté de nous contrer en jouant les contres-attaques." Le coach genkois reconnaît une certaine efficacité tactique initiale, tout en pointant l’adaptation brugeoise après la pause.

Un penalty litigieux ?

L’arbitrage reste le point sensible. Fink conteste sans agressivité : "Je pense qu’il y avait plus faute sur Niko (Sattlberger) que sur Tzolis. J’ai vu que l’autre joueur a touché beaucoup plus Sattlberger. Mais voilà, je respecte les décisions de l’arbitre. C’est mon avis !" Une remarque ciblée sur l’action ayant conduit au penalty victorieux des Blauw en Zwart.

Le technicien allemand balaie toute vision apocalyptique : "On a quand même fait du bon boulot aujourd’hui. On a appris aujourd’hui." Il salue notamment son gardien : "Mike Penders a fait quelques arrêts. C’était un match ouvert." Des propos qui tempèrent l’amertume de la défaite.

Fink balaie déjà cette rencontre : "Il nous reste encore le match à la maison contre Bruges." Puis évoque la suite : "Voyons ce que nous allons faire la semaine prochaine contre l’Union Saint-Gilloise." Un calendrier qui laisse toutes les portes ouvertes dans la course au titre.

La position de leader préservée

Le mot de la fin sonne comme un rappel : "On reste quand même premier, on se concentre déjà sur le match contre l’Union." Malgré ce revers à l’extérieur, Genk conserve son petit avantage au classement. La bataille pour le titre est loin d’être terminée.