L'intérêt étranger pour Kos Karetsas augmente : bientôt le transfert sortant le plus cher du football belge ?

Le KRC Genk risque bien de perdre Konstantinos Karetsas cet été. Le jeune belgo-grec de 17 ans s'est rapidement fait remarquer par les grands clubs européens, avec notamment le Bayern Munich et Chelsea en tant que principaux candidats.

Manchester United, Liverpool et Newcastle le suiveraient également de près. Konstantinos Karetsas a brillé cette saison avec Genk et s'est également fait remarquer pour ses débuts avec l'équipe nationale grecque. Il est récemment devenu le plus jeune joueur et buteur titulaire de l'histoire du football grec. Ses performances ont rapidement attiré l'attention de nombreux clubs de Premier League et de Bundesliga.

Newcastle United semble même prêt à passer à l'action, rapporte le tabloïd britannique The Sun. Selon les médias anglais, les Magpies préparent une offre de 35 millions de livres (presque 41 millions d'euros). Cela ferait de Karetsas le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge.

Au Bayern Munich, Vincent Kompany voit également en Karetsas l'avenir de l'équipe Selon la direction bavaroise, Karetsas s'intègre parfaitement dans le projet de rajeunissement des cadres, avec notamment la fin de carrière proche de Thomas Müller.

Malgré une prolongation de son contrat avec Genk jusqu'en 2027 en fin d'année dernière, un départ ne semble pas exclu dès cet été. Le Napoli serait également prêt à faire une offre, ce qui pourrait provoquer une véritable lutte cet été pour le jeune international grec.

Pour l'instant, Genk reste muet, mais le club sait qu'il a de l'or entre les mains. Karetsas est considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, et cela devrait se confirmer par un véritable jackpot pour l'actuel leader du championnat.