L'arroseur arrosé ? Un jeune talent du centre de formation de Genk pourrait rejoindre un autre club belge

Ces dernières années, le KRC Genk a attiré de grands talents en provenance d'autres clubs, tels que Konstantinos Karetsas, Mika Godts ou encore Bilal El Khannouss, tous formés à Neerpede avant d'opter pour le Limbourg.

Cette fois, cependant, c'est un talent du Racing qui pourrait quitter le Jong Genk. Selon les informations de Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato, le jeune Ilyas Bouazzaoui (18 ans) serait sur les tablettes du Club de Bruges.

Infos #ClubBrugge :

Blauw&Zwart are in talks and confident in order to close the come back of Ilyas Bouazzaoui, 18yo offensive midfielder who's currently playing with Jong Genk, 2cd team of #KRCGenk in Challenger Pro League.

