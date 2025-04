Le maillon faible du Club de Bruges ? "Avec lui, ils jouent à dix"

Le Club de Bruges a débuté les Playoffs en signant un neuf sur neuf. Malgré cela, l'équipe a encore une certaine marge de progression.

Le Club Bruges a remporté une victoire importante samedi soir contre Genk (1-0), grâce à un penalty tardif. Malgré les trois points, l'analyste Marc Degryse voit toujours un bémol important chez les Blauw en Zwart. "Gustaf Nilsson devient peu à peu un problème", a-t-il souligné de manière assez tranchée.

L'attaquant suédois a débuté les quatre derniers matchs du Club. L'ancien de l'Union est l'auteur de 11 buts et 5 assists cette saison (toutes compétitions confondues) et rend de fiers services en remportant ses duels devant. Mais les observateurs en attendent plus pour un transfert à plus de six millions.

Un autre contexte qu'au Parc Duden

"Contre Genk, il n'était tout simplement pas présent. C'était comme si le Club jouait à dix", poursuit Degryse dans Het Laatste Nieuws. "La charnière centrale de Genk, avec Sadick en particulier, l'a complètement neutralisé."

Le consultant est catégorique : "Il ne crée pas assez de danger, est trop peu présent dans le jeu et marque à peine. Le retour de Talbi est très important pour le Club. Il apporte de la vitesse et des buts. Cela peut changer complètement le schéma offensif".

Degryse y voit une animation offensive plus déroutante : "Placez Jutglà en pointe et laissez Tzolis venir de la gauche. Cette combinaison a déjà bien fonctionné par le passé. Nilsson peut alors être gardé comme remplaçant de choix".