"C'était un mauvais penalty" : Maxim De Cuyper est chanceux et il le sait

Le Club de Bruges s'en est sorti de toute justesse en fin de rencontre sur penalty face à Genk. Et Maxim De Cuyper a bien failli être l'anti-héros de la soirée.

À la 90e+1, Maxim De Cuyper avait probablement des papillons dans le ventre au moment de s'emparer du ballon - à la demande de Hans Vanaken. Et le jeune latéral gauche a bien failli vivre un moment très difficile quand Mike Penders a... presque sorti son penalty.

"Hans m'a dit que je pouvais tirer le penalty. Mais je suis franchement soulagé, car ne tournons pas autour du pot : c'était un mauvais penalty", rigolait De Cuyper après le match dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

"Penders avait déjà sorti une tête sur corner juste avant, et il aurait aussi pu sortir mon penalty. Heureusement qu'il rentre", reconnaît le latéral brugeois. Dans l'ensemble, le Club méritait cependant la victoire, estime-t-il.

"Au vu de nos occasions, je crois que c'était amplement mérité, oui. Nous avons eu plus d'occasions qu'eux, et nous sommes restés calmes. Même si c'était resté un match nul, il y a encore sept matchs et l'écart serait resté de quatre points", relativise Maxim De Cuyper.

Mais désormais, un seul point sépare les deux équipes de tête. "Ce sera une course au titre fascinante et c'est déjà une très bonne chose pour tous les supporters", conclut le Brugeois.