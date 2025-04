"Ils sont meilleurs" : Mechele admet la supériorité de l'Union après le nul du Club de Bruges

Après le 0-0 contre l'Union Saint-Gilloise, la confiance du Club Bruges a encore pris un coup. Brandon Mechele n'a pas caché sa frustration.

"On n’a rien concédé aujourd’hui, mais on n’a pas marqué non plus. C’est dommage", soupirait Brandon Mechele après la rencontre face à l'Union. Le défenseur brugeois reconnaissait d’ailleurs la réalité du classement. "Ils sont en tête, donc c’est qu’ils sont meilleurs", admettait-il.

"Pour nous, rien ne change : on doit maintenant se concentrer sur le match contre La Gantoise et essayer de le gagner. Il faut continuer à mettre la pression sur l’Union. L’espoir du titre est toujours là. Avec quatre matchs à jouer, tout peut encore arriver."

Hans Vanaken affichait lui aussi des sentiments partagés. "On a livré un bon match, mais on a clairement manqué d’efficacité", a-t-il analysé. "On a eu nos occasions et on aurait dû les concrétiser. S’il y avait une équipe qui méritait de gagner aujourd’hui, c’était bien nous."

Vanaken a compris l'explosion de frustration au coup de sifflet final. En fin de match, un accrochage a d'ailleurs failli éclater entre Ordonez et Ivanovic. "Dans une fin de rencontre aussi tendue, c’est normal que les émotions prennent parfois le dessus. Mais dans l'ensemble, le match est resté sportif et s’est déroulé dans un bon esprit."

Vanaken, qui connaît bien la solidité défensive de l’Union, ne s’en étonne pas : "Ils défendent très bien, mais nous avons tout tenté pour nous créer des occasions. Il nous a juste manqué la dernière touche." Malgré tout, il veut rester optimiste pour la suite : "Il n’y a qu’un point d’écart, et nous savons ce que c’est de gérer ce genre de situations."