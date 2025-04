L'Union championne, de moins en moins illusoire ? "Ce n'est pas un sujet tabou"

L'Union Saint-Gilloise est parvenue à contenir le Club de Bruges et conserver sa première place au classement. Le 0-0 est donc accueilli comme un bon point.

Il n'aurait pas été correct d'écrire que l'Union a joué pour un point hier. Mais il l'est par contre de dire que les Saint-Gillois sont ceux qui ont quitté le Parc Duden avec le sourire et, surtout, la première place du classement. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a félicité ses hommes pour leur maturité.

"Bruges a eu quelques occasions en première mi-temps, mais nous aussi, surtout en contre-attaque. Après la pause, nous avons affiché de meilleures intentions et plus de créativité. Il y avait aussi plus d'espace derrière leur défense. Le partage est donc logique, et c'est de toute manière un bon point pour nous", explique l'entraîneur unioniste.

L'Union a par moment plié mais n'a pas cédé

72 heures après la victoire à Bruges, il a déjà fallu enchaîner : “Nous avons essayé de gérer au mieux l'aspect physique. Parfois, c'était difficile, mais l'équipe s'est battue avec acharnement. Quatre sur six contre Bruges, nous pouvons être fiers".

Au sein du groupe de joueurs, le titre n'est donc pas un sujet tabou. “Nous en discutons entre nous, bien sûr”, explique Franjo Ivanovic. “Nous sommes en tête et nous voulons absolument devenir champions. Dans ce genre de matchs, il faut être intelligent et travailler ensemble en équipe, et c'est ce que nous faisons".

L'objectif est donc clair. “Nous sommes actuellement premiers, et maintenant nous devons essayer d'y rester jusqu'au bout”, a conclu Pocognoli. “Le titre n'est pas loin, mais le travail n'est pas encore fini. Je vais surtout féliciter mon équipe, car elle a été extraordinairement courageuse".