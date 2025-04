Voilà qui pourrait peser lourd dans le sprint final : trois cadres de l'Union incertains pour la fin de saison ?

Avec quelle équipe l'Union Saint-Gilloise pourra-t-elle s'aligner contre Genk ? Les derniers matchs ont laissé des traces.

L'Union a réussi à conserver sa place de leader ce week-end en Jupiler Pro League. Les Bruxellois ont fait match nul 0-0 contre le Club de Bruges et peuvent donc se préparer sereinement pour la réception du Racing Genk.

Cependant, le staff a quelques cas préoccupants dans le groupe. En effet, au moins trois piliers de l'équipe sont incertains pour le prochain match, rapporte Het Nieuwsblad. Il s'agit tout d'abord de Promise David.

Il s'est déjà blessé avant le match : lors de l'échauffement, il s'est tordu la cheville. L'attaquant canadien a quand même joué 45 minutes, mais est resté sur le banc. Il a été examiné dans la journée, les résultats ne sont pas encore connus.

Une semaine pour se retaper

Dix minutes avant la fin, Poco a dû effectuer un deuxième changement forcé. Kevin Mac Allister est entré en collision avec le genou de Noah Sadiki et a dû quitter le terrain le nez bien amoché. Celui-ci pourrait bien être cassé. Une commotion cérébrale n'est pas non plus à exclure, même s'il reste à établir un diagnostic.

Enfin, il y a également des craintes concernant Alessio Castro-Montes. Il présente une déchirure au muscle intercostal. Il a joué avec cette blessure sur le terrain du Club de Bruges, mais n'était plus sur la feuille de match dimanche. L'Union Saint-Gilloise a beau avoir un noyau plus conséquent que les saisons précédentes, devoir se passer de ces trois cadres serait un véritable coup dur.