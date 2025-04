📷 Le défenseur le plus barré de la compétition surprend même ses coéquipiers : "Je ne l'avais pas vu arriver"

L'Union Saint-Gilloise impressionne défensivement depuis le début des Playoffs. Kevin Mac Allister personnifie cette solidité.

Depuis quelques semaines, Kevin Mac Allister porte déjà un bandeau de protection. Contre le Club de Bruges, le défenseur argentin a encore été au charbon, sortant dans le dernier quart d’heure avec le nez en sang. Le résultat d’une intervention décidée…pour devancer Noah Sadiki au moment de dégager le ballon et percuter son coéquipier de plein fouet.

Adding a few stitches to Kevito’s head. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/QSW8A8vfSf — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) April 27, 2025

"Je ne l’avais pas vu venir, je me suis excusé directement", rigole Sadiki. Mac Allister ne fait pas cela pour assurer le spectacle. Dès son arrivée au Parc Duden, son dévouement et son implication dans les duels ont soulagé la défense à plus d’une reprise.

Toujours fidèle au poste

Hier encore, le natif de Buenos Aires était au four et au moulin pour contrarier les nombreuses offensives du Club de Bruges, laissant toujours son pied, sa jambe ou même sa tête pour s’interposer. "Tu as envie de te battre à ses côtés, d’aller avec lui. C’est un leader à sa manière, il ne parle pas beaucoup. Mais quand il va dans un duel, c’est beaucoup plus communicatif que quelqu’un qui crie", confirme Sadiki.

Sa grinta en fait l’un des chouchous du Parc Duden : "Le bandeau que vous voyez, c’est à cause d’un geste à l’entraînement qu’il le porte, ça montre qu’il va partout avec sa tête et ses pieds, même à l’entraînement. C’est très dur de jouer contre lui, je préfère l’avoir dans mon équipe", conclut Sadiki.

Kevin Mac Allister a beau ne mesurer qu’1m75, il prouve qu’avec le sens du timing et une volonté de fer, on peut gagner la majorité de ses duels. Quitte à se faire recoudre sur le terrain ou à y laisser une dent. Kevito en a vu d’autres.