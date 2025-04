En pleine course au titre, le Club de Bruges va-t-il payer cher son choix de ne pas avoir recruté de buteur l'hiver dernier ? "Ça devient soudainement un sujet"

Après le match nul 0-0 contre l'Union Saint-Gilloise, les discussions sur le manque d'un véritable buteur au Club de Bruges ont ressurgi.

Bien que la direction ait décidé lors du mercato hivernal de poursuivre avec Gustaf Nilsson, Ferran Jutglà et Romeo Vermant, l'appel à recruter un véritable buteur s'est fait à nouveau entendre.

L'analyste Peter Vandenbempt a adopté une position nuancée, déclarant : "Le Club de Bruges était la meilleure équipe. Avec Talbi, ils ont eu des occasions de gagner, mais ce n'est pas un hasard s'ils restent muets face à l'Union après 32 matchs consécutifs avec au moins un but", a-t-il expliqué sur Sporza.

Avec Tzolis, Vanaken, Jutglà et Nilsson, le Club de Bruges compte pourtant quatre joueurs ayant inscrit plus de dix buts cette saison. D’autres éléments de l'équipe ont également largement contribué. Malgré cela, l'absence d'un véritable finisseur dans les matchs décisifs devient de plus en plus criante.

Le récent match nul contre l'Union souligne ce besoin d'un attaquant capable de convertir les occasions dans les moments clés de la saison. Même si Vandenbempt relativise : "Après une saison où toute l'équipe a marqué à tous les niveaux, cela devient soudainement un sujet."

Le Club semble cependant déjà chercher une solution. Ils ont besoin d'un attaquant capable de conserver le ballon devant pour permettre au reste de l'équipe de suivre. C'est aujourd'hui le principal problème, car Nilsson n'a pas réussi à remplir ce rôle cette saison.