L'Union ne fait pas la fine bouche : "Même le Club de Bruges a habitué la Pro League à mieux cette saison"

L'Union Saint-Gilloise a conservé sa première place grâce au match nul contre le Club de Bruges. Anthony Moris s'est présenté satisfait à notre micro à l'issue de la rencontre.

Pour la quatrième fois en six matchs de Playoffs, l’Union a conservé ses filets inviolés. C’est logiquement un Anthony Moris satisfait qui s’est présenté face à la presse après le match. D’autant que l’Union finira donc la saison invaincue contre le Club de Bruges.

"A partir du moment où tu prends quatre sur six contre le Club dans les Playoffs, ce n’est pas mal, même si ce n’était pas le plus beau match de football aujourd’hui. Les deux équipes étaient fatiguées avec seulement trois jours de repos après la grosse débauche d’énergie de jeudi. Mais ces matchs, si tu ne sais pas les gagner, il faut savoir ne pas les perdre. C’était important de pas trop concéder, même si on n’a pas su profiter des rares moments de transition", explique Moris.

L’Union a su se montrer mature défensivement : "Avec une bonne défense, une bonne structure, tu peux gagner des gros matchs, faire des belles séries. Je suis fier de la façon avec laquelle l’équipe défend. Mais c’est vrai qu’on a pas réussi à créer comme lors des autres matchs".

Un match à double lecture

Anthony Moris y voit plusieurs explications : "Il y avait évidemment les qualités de l’adversaire. Mais même du point de vue du Club de Bruges, techniquement, ils ont habitué la Pro League à autre chose. La fatigue commence quand même à peser".

Mais contrairement à quelques autres rencontres couperets dans le passé, l’Union n’a pas craqué : "On est en contrôle. Avant, on était un peu plus sur un fil. La façon dont le coach nous prépare est également importante : les onze joueurs savent ce qu’ils ont à faire quand ils rentrent sur le terrain. On voit qu’on sait ce qu’on fait sur le terrain, que tout le monde a le même état d’esprit et qu’on a grandi au fil de la saison".

De quoi confirmer la bonne forme actuelle, "Sept sur neuf contre Genk et le Club avec un seul but pris en trois matchs ? Je n’aurais jamais signé, on veut toujours le maximum", rigole Moris. Avant de se reprendre : "D’un point de vue comptable, c’est évidemment une bonne chose, mais on a encore un gros match la semaine prochaine".