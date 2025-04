L'Union a souffert contre le Club de Bruges...mais s'y attendait : "Jeudi, ils ont pris un coup à leur ego"

L'Union Saint-Gilloise a contraint le Club de Bruges au partage. Noah Sadiki se montre satisfait de la prestation collective.

A défaut de réaliser une opération en or en prenant quatre points d’avance en tête du classement, l’Union a su faire quelque chose qui a parfois manqué les saisons précédentes dans le moneytime, à savoir ne pas perdre. "Un bon point ? Oui et non, Bruges a eu des occasions très dangereuses, nous aussi mais pas assez pour revendiquer quoi que ce soit, ce point on a été le chercher, c'est mérité pour les deux équipes", nous explique Noah Sadiki.

Il n’est pas illogique d’avoir l’Union souffrir un peu plus aujourd’hui : "Le Club avait perdu à la maison, ils ont pris un coup à leur ego, je pense. En venant ici trois jours plus tard, sans beaucoup de repos, on savait qu'ils allaient directement mettre la pression, et on a bien tenu la baraque derrière. Mais sur les contres, on aurait dû faire mieux et profiter des espaces laissés".

L’Union a tenu

Un match à deux lectures côté saint-gillois, avec la quatrième cleansheets en six matchs de Playoffs : "Cette défense, c'est un très gros point positif des Playoffs. On est tous ensemble, on souffre tous ensemble, on concède très très peu. Je pense qu’aujourd’hui, c’étaient les plus grosses occasions des Playoffs qu’on concédait. Donc je pense qu’on est très solide défensivement, bien en place. Je ne m’en fais pas pour la moins bonne prestation offensive. Ils ont aussi des défenseurs centraux qui nous ont rendu la tâche difficile en gagnant pratiquement tous leurs duels, ce n’est pas pour rien qu’ils jouent en Ligue des Champions à chaque fois".

L’Union ne veut donc pas se mettre plus de pression que nécessaire : "Personne ne nous voyait à cette première place. On ne va pas dire que ce qui se passe sur le terrain est du bonus, mais on s’amuse, tous ensemble. Si on pouvait aller chercher quelque chose avec ce groupe-là, je serais très très fier, mais il ne faut pas oublier d’où on vient. On était à deux ou trois points de la zone rouge en octobre. Rebondir jusque-là où on est maintenant, c’est déjà incroyable".

Les protégés du Parc Duden concluront leurs deux semaines face aux autres candidats au titre avec la réception de Genk dimanche prochain : "On est dans une position de chasseurs. Même en étant premiers, on va se chasser nous-même. Il faudra gagner contre Genk, il n’y a pas à calculer".