Un chef-d'oeuvre de Nkuba, un doublé de Bayo et une première victoire pour Charleroi en playoffs

Charleroi n'avait pas encore rugi en playoffs, c'est désormais chose faite! Pourtant rapidement menés, les Zèbres ont réagi et renversé les Malinois. Le Sporting boucle sa saison à domicile par une victoire spectaculaire.

C'est pour l'honneur que le Sporting de Charleroi accueillait le FC samedi soir et Edward Still avait décidé de faire tourner son effectif pour la cause. Valentine Ozornwafor, Ali Gholizadeh, Joris Kayembe, Daan Heymans étaient de retour dans le onze de base. Mais aussi Martin Wasinski, qui n'avait plus débuté une rencontre depuis le 27 décembre dernier.

Le premier but d'Engvall, la frappe splendide de Nkuba

Un match que Charleroi prend par le bon bout. Dès le coup d'envoi, les Zèbres mettent la pression sur la défense malinoise et les premières opportunités sont carolos. Les tentatives de Gholizadeh, Bayo et Heymans manquent toutefois de puissance et de précision pour inquiéter Yannick Thoelen.

Bien partis, les Zèbres vont pourtant prendre un coup sur la tête à la 20e minute de jeu. Car le Kavé ouvre le score sur sa première opportunité: un corner de Geoffry Hairemans mal négocié par Hervé Kofffi qui profite à Gustav Engvall. Le Suédois n'avait pas encore marqué cette saison en Pro League, il débloque son compteur et lance idéalement Malines dans cette rencontre.

Quelques instants plus tard, le même Engvall hérite d'une nouvelle grosse opportunité, mais sa frappe est trop croisée. La chance malinoise est passée, car le Sporting n'a pas l'intention d'en rester là. Ken Nkuba égalise, à la demi-heure de jeu, d'une splendide frappe du gauche qui trouve la lucarne du but de Thoelen. Et les Zèbres auraient même pu prendre l'avantage avant la pause, mais Thoelen repousse la frappe de Vakoun Bayo.

Le doublé de Bayo, la réponse d'Engvall

La première période avait été animée, le second acte démarre sur le même rythme, avec des occasions de part et d'autres. Hugo Cuypers allume la première mèche, mais place à côté. Vakoun Bayo tente de la tête, mais sa reprise n'est pas cadrée.

Ce n'est que partie remise pour l'attaquant ivoirien qui, à l'heure de jeu, profite d'un coup-franc parfaitement distillé par Morioka pour s'élever et placer une reprise de la tête imparable. Yannick Thoelen est battu pour la deuxième fois de la soirée, le Sporting passe devant au marquoir.

Un avantage que Charleroi aurait pu ne pas garder longtemps. Moins de cinq minutes après le but de Bayo, Gustav Engvall se joue de Marco Ilaimaharitra et se présente seul face à Koffi. Le portier carolo sort une très belle parade et permet aux Zèbres de préserver leur avantage.

Un avantage que Charleroi va conforter à 20 minutes du terme, grâce au deuxième but de la soirée de Vakoun Bayo et au deuxième assist de Ryota Morioka. Mais les Zèbres se font surprendre dans la foulée par Gustav Engvall et le suspense est directement relancé.

Un suspense qui va durer jusque dans le temps additionnel. Neuf minutes ajoutées parfaitement gérées par les Carolos qui s'offrent leur première victoire en Europe Playoffs.