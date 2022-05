Gustav Engvall a retrouvé le chemin des filets à Charleroi: "Dommage d'avoir dû attendre si longtemps"

L'attaquant suédois n'avait plus marqué en championnat depuis plus de trois ans, il a saisi sa chance à Charleroi et aspire à une autre occasion le week-end prochain contre Genk.

Gustav Engvall a vécu une saison compliquée à Malines. Souvent utilisé comme joker par Wouter Vrancken, il a dû attendre l'avant-dernier match de la saison pour inscrire ses deux premiers buts de l'exercice 2021-2022. Une délivrance pour le Suédois. "Cela a été compliqué pour moi cette saison. J'essaye de me montrer dès que je suis sur le terrain, mais ce n'est pas simple si tu ne reçois que 10-15 minutes, par ci, par là", expliquait-il au micro d'Eleven Sports, samedi soir. Titulaire pour la première fois depuis le 15 août dernier en championnat, il a su utiliser cette occasion temps de jeu pour faire parler son sens du but et il espère enchaîner avant de refermer le chapitre de l'exercice 2021-2022. "Je suis content d'avoir su saisir sa chance, même si c'est dommage d'avoir dû attendre aussi longtemps. Mais c'est le foot. J'espère encore pouvoir me montrer la semaine prochaine, devant notre public, et ensuite on pensera à la saison prochaine."