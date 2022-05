Le magnifique premier but de la carrière de Ken Nkuba

Le jeune ailier carolo a mis les formes pour ouvrir son compteur professionnel.

Après les galères, la lumière pour le jeune Ken Nkuba. Le jeune ailier du Sporting de Charleroi avait connu un sacré coup dur en fin d'année 2020, sur la pelouse du Cercle de Bruges, où il s'était occasionné une rupture des ligaments. Un an et demi plus tard, il a définitivement confirmé son retour aux affaires, en inscrivant le premier but de sa carrière, tout juste une semaine après avoir délivré son premier assist.

Et quel but! Ken Nkuba a en effet envoyé une perle dans la lucarne du but défendu Yannick Thoelen pour relancer Charleroi dans une rencontre qui avait mal commencé pour les Zèbres. Et le jeune joueur de 20 ans savoure, forcément. "C''est très spécial et ça fait plaisir, c'est vrai. Mais je suis surtout satisfait parce qu'il y a une victoire à la clé. Une victoire qu'on attendait depuis longtemps", souligne-t-il.