"Très haut niveau": les compliments d'Edward Still à Vakoun Bayo

Arrivé en janvier, l'attaquant ivoirien s'est rapidement fondu dans le moule carolo et il l'a encore prouvé samedi soir.

Le départ de Shamar Nicholson avait laissé un grand vide à la pointe de l'attaque carolo, Vakoun Bayo a, petit à petit, réussi à faire oublier le buteur jamaïcain. Et pour cause: en 16 rencontres disputées avec le maillot zébré, l'attaquant de 25 ans a inscrit 11 buts et distillé 2 passes décisives.

"Un sacré challenge"

Un bilan impressionnant pour un attaquant qui avait pourtant besoin d'un certain temps d'adaptation en arrivant. "Il a réussi à connecter l'équipe à ce qu'il veut et à ses besoins et c'est un sacré challenge", estime Edward Still, conquis par les prestations de l'Ivoirien.

"On avait réussi à trouver cette connexion avec Shamar Nicholson en début de saison, mais Vakoun est un joueur complètement différent. On avait une confiance totale en ses qualités et ce qu'il a fait là, c'est d'un très haut niveau", ajoute le coach carolo.