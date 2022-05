Une victoire paradoxale pour Charleroi: "Probablement notre moins bon match des playoffs"

Le Sporting de Charleroi a concocté sa première victoire en Europe Playoffs. Mais, si Edward Still était satisfait du résultat, il n'a pas forcément savouré l'entièreté du contenu...

Après trois défaites et un partage, le Sporting de Charleroi a profité de son dernier match à domicile pour conquérir sa première victoire en playoffs. Au terme d'un match spectaculaire et "très ouvert". "Même beaucoup trop pour un coach", estime Edward Still.

"On a eu de la chance en première période, il fallait en profiter"

Car, malgré la victoire, le coach carolo n'a pas tout apprécié dans la prestation de ses troupes contre Malines. "On a eu de la chance en première période. C'était l'une de nos moins bonnes mi-temps de la saison. Et ce qu'on s'est dit à la pause, c'est qu'il fallait en profiter."

Les Zèbres ont su en profiter, même s'ils ont souffert jusqu'au bout. "C'est un peu ironique parce que c'est peut-être notre moins bon match des playoffs, mais c'est le premier qu'on gagne", analyse encore le coach carolo.

Les Carolos ont su être efficaces et résister en fin de match pour décrocher cette victoire "importante": "C'était important de gagner parce que c'était notre dernier match à domicile et pour les adieux de Bello. Maintenant, on va se concentrer sur le match à Gand pour finir en beauté", conclut Edward Still.