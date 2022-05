Une défaite frustrante pour Malines à Charleroi: "C'est un peu l'histoire de nos playoffs"

Les Malinois ont beaucoup gaspillé sur la pelouse du Mambourg, ils ont payé l'addition au coup de sifflet final.

Il n'y avait pas le moindre enjeu pour le Kavé sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi, mais les Malinois ont abordé ce déplacement avec des intentions offensives et l'envie d'aller vers l'avant. Ça a rapidement payé, puisqu'ils ont ouvert le score, mais l'efficacité a ensuite fait défaut aux hommes de Wouter Vrancken, finalement battus.

"De l'intensité et de la qualité, mais pas d'efficacité"

Au grand dam du coach malinois. "C'est un peu l'histoire de nos playoffs", peste-t-il. "On a fait de très bonnes prestations, mais on a gagné qu'un seul de nos cinq matchs. C'est dommage. On a manqué d'efficacité depuis le début. En étant un peu plus efficaces, on aurait peut-être pu se battre pour la première place."

Mais Wouter Vrancken est aussi très satisfait du visage affiché par ses troupes à Charleroi. "Il y avait de l'intensité et de la qualité, je suis très fier de ce qu'ils ont montré."