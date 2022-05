Officiel : Wouter Vrancken quittera Malines

Son départ n'était pas un secret, il ne manquait que son officialisation.

Wouter Vrancken quittera le FC Malines au terme de la saison, comme l'annonce le club dans un communiqué.

"Wouter Vrancken a réalisé quelque chose d'unique ici. Nous disons au revoir à un entraîneur qui, en l'espace de quatre ans, a été promu en D1A, a remporté la Coupe de Belgique et a terminé trois fois dans le haut de classement. Il aspire à évoluer un cran plus haut, nous voulons lui donner cette chance", a communiqué Frank Lagast.

Le coach a toujours un contrat à durée indéterminée au Kavé, mais le club s'est engagé à coopérer pour un transfert vers un autre club.

"Nous tenons à remercier Wouter pour la merveilleuse période que nous avons passée ensemble", ajoute le directeur sportif Tom Caluwé. "Wouter a du sang jaune et rouge qui coule dans ses veines. Nous nous disons au revoir comme des amis. Des camarades qui, dans les années à venir, se retrouveront encore autour d'un verre et de beaux matchs dans notre stade."

"Je suis reconnaissant envers le club, mon équipe, mes joueurs et mes supporters pour ces quatre années incroyables. Quand je regarde ce que nous avons réalisé ensemble, je suis vraiment fier. Je me suis fait des amis pour la vie ici. Le club m'a donné la chance de me développer en tant qu'entraîneur et de me montrer en D1A. Ce furent de belles années", a évoqué le concerné qui n'a pas encore annoncé sa prochaine destination.

"Place à Genk samedi, et pour la suite nous le verrons. Je n'ai pas encore décidé."