Des bons débuts européens qui se terminent en cauchemar: nouvelle défaite de Bruges

Le Club de Bruges s'est lourdement incliné ce mardi pour sa dernière rencontre de la saison. Les Brugeois devront se contenter de la Coupe et du championnat.

Tout le monde connaissait l'enjeu de ce match au Parc des Princes pour Bruges: il fallait quoi qu'il se passe faire mieux que Leipzig, qui recevait dans le même temps les Anglais de Manchester City. Pour ce dernier match de Ligue des Champions du Club, Philippe Clement avait choisi de replacer Nsoki dans l'axe aux côtés de Hendry, Vanaken et Rits sont titulaires tout comme Cisse Sandra, qui découvre donc la Ligue des Champions.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que dans ce duel où il fallait bien figurer dès la première seconde, nos compatriotes n'ont pas pris la rencontre par le bon bout. Une passe dans la profondeur de Mbappé pour Mendes, Mignolet repousse le centre dans les pieds du numéro 7 parisien qui ouvre le score (2', 1-0). C'est un très mauvais début, et il ne faudrait certainement pas en prendre un deuxième... ha ben si, c'est ce qu'il s'est passé: Di Maria trouve Mbappé dans le dos de la défense, le champion du monde reprend de volée et c'est déjà 2-0 (7').

Que faire? Prier?Tout changer? La rencontre est très compliquée pour Bruges car il ne faudrait pas terminer sur une note trop salée. Mignolet doit cependant encore sauver les meubles devant Di Maria (15') . On n'est pas loin de la correctionnelle, car le grand Simon sort encore le grand jeu devant Wijnaldum et Messi. Ce dernier va finalement trouver l'ouverture sur une action décidée par Mbappé et terminée par sa spéciale: intérieur du pied (38', 3-0).

Après la pause, une seule chose peut aider le Club de Bruges: que le PSG lève le pied. On ne va pas se mentir: c'est un peu le cas, puisque le balon cicrule calmement, et Bruges a quelques possibilités. La sortir de Mendes sur blessure, remplacé par Kehrer, y est aussi pour quelque chose: la réorganisation avec Diallo en latéral gauche prend du temps.

Du coup, Rits manque le cadre de la tête, alors que Donnarumma repousse une frappe de Lang. Bruges presse assez haut et rivalise avec le leader de la Ligue 1. Les champions de Belgique en titre sont d'ailleurs récompensés par un but de Rits, décalé sur la droite et qui ajuste Donnarumma (68', 3-1).

© photonews

On se dit que tu un malentendu tout peut arriver, mais Van Der Brempt, à peine monté au jeu, fauche Messi dans la surface. Le petit Argentin se fait justice lui-même (76', 4-1). Ce but réveille le Parc et les Parisiens, bien décidés à prendre la fin de ce duel en main. Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre.

Le parcours européen de Bruges prend donc fin ce mardi sur la pelouse du Parc des Princes. Après un bon début, ils se sont écroulés, encaissant au passage 18 buts lors des 4 dernières rencontres dans cette poule. C'est trop, beaucoup trop.. mais c'est ainsi. L'Europe, c'est terminé.