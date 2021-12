Mbappé et les Parisiens n'ont pas laissé espérer Bruges: "On ne bâcle pas un match de Ligue des Champions"

Kylian Mbappé, avec deux buts et une passe décisive, a une nouvelle fois été décisif avec le PSG.

Déjà qualifié, le Paris Saint-Germain a terminé sa phase de poules en beauté grâce à sa victoire sur le FC Bruges (4-1), ce mardi. Pour l'attaquant Kylian Mbappé (22 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison), double buteur, il était nécessaire de finir sur une bonne note.

"La Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. C'est une compétition importante. On ne peut pas se permettre de la bâcler. Ce match nous permet de nous retrouver. On fait un bon match en étant concernés. On a eu plus de maîtrise. On va avoir deux mois pour travailler nos automatismes et mieux revenir", a expliqué le buteur français pour RMC Sport.

La Ligue des Champions reste donc bien dans les têtes des Parisiens. Il faut dire qu'en Ligue 1, l'avance ressemble déjà fort à un fossé que personne ne semble capable de combler.