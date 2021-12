Philippe Clement explique pourquoi il a laissé Cisse Sandra débuter contre le PSG

Philippe Clement a réservé une surprise dans son onze de départ contre le PSG. Le jeune Cisse Sandra, 17 ans, a été autorisé à débuter.

Philippe Clement a laissé l'expérimenté Vormer sur le banc et Van Der Brempt n'a pas eu d'autre chance non plus. "Nous voulions jouer en 4-3-3 pour garder la même structure", a expliqué le coach de Bruges. "Un autre système aurait été moins reconnaissable et nous devons nous appuyer dessus. Cisse avait le meilleur profil pour cela".

Ce système ne changera normalement pas au cours de la période à venir. "Nous devons intégrer de nouveaux garçons et cela doit se faire dans une certaine structure. On doit pouvoir s'appuyer sur quelque chose. C'était une sacrée expérience pour Cisse. Il a montré de bonnes choses et aussi des choses moins bonnes. Mais il s'est également retrouvé en bonne position pour marquer des buts. Il va grandir, tout comme Charles. Son premier match n'est pas non plus comparable avec ce qu'il montre maintenant", a conclu Clement.