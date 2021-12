Philippe Clement dresse un bilan provisoire de la campagne européenne de Bruges : "Une véritable montagne russe"

Comment évaluer la campagne du Club de Bruges en Ligue des champions cette saison ? Philippe Clement n'a pas su immédiatement quoi dire.

"Il est un peu tôt pour poser cette question. Je trouve cela difficile si tôt après le match. Je pense que je donnerais un six ou un sept sur dix. Cette campagne a été une véritable montagne russe. Nous avons joué deux matchs exceptionnels contre le PSG et Leipzig. Mais ensuite, la classe mondiale est partie. Nous avons joué contre deux des meilleures équipes du monde. Pour gagner contre de tels grands joueurs, il faut un super jour. Il faut être efficace dans ce domaine et nous ne l'avons pas été aujourd'hui."

Ces leçons ont été incroyables pour nos jeunes joueurs

"Sur le plan purement émotionnel, cela aurait fait une grande différence si vous aviez terminé avec un point ici au PSG. Notre deuxième mi-temps a été meilleure, mais quand on est mené 2-0 après sept minutes, on sait que ça va être difficile. Mais nous devons regarder l'ensemble. Nous n'avons pas volé ces quatre points. Cette expérience devrait nous rendre meilleurs. Cette campagne a été très intéressante."

Clement a également donné des opportunités aux jeunes. "Ces leçons ont été incroyables pour nos jeunes joueurs. Avec Charles (De Ketelaere, ndlr.) c'était sa troisième campagne et vous pouvez voir qu'il est bien meilleur que lors du premier match. Quand on voit son évolution ces deux dernières années... Si vous en tirez les bonnes leçons, nous en sortirons plus forts."