Wijnaldum voit encore des points de travail: "On a perdu trop de ballons faciles"

Le milieu de terrain néerlandais sait que le PSG a été moins bon avant la pause.

Facile vainqueur du FC Bruges (4-1), mardi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a montré de belles choses sur certaines séquences. Pour le milieu de terrain Georginio Wijnaldum (31 ans, 20 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), le club de la capitale doit encore faire plus pour s'améliorer en vue des prochaines échéances.

"Je pense que nous avons eu cinq occasions dans les dix premières minutes, donc nous avons très bien commencé, puis nous avons marqué deux buts, ce qui facilite les choses. On a vraiment bien débuté. On a aussi eu des moments de moins bien, où nous avons perdu beaucoup de ballons faciles, surtout en seconde période. Ça rend les choses plus difficiles, d'ailleurs ils ont marqué, et on devait changer quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'on a encore des choses à améliorer", a analysé le Néerlandais après la partie.

"Nous devons continuer à nous améliorer en tant qu'équipe et continuer à mieux jouer, donc c'était un très bon test pour nous", a rajouté le capitaine de Oranje.