Pochettino est un entraîneur heureux: "Mes joueurs avaient besoin de cette performance"

Mauricio Pochettino a vu son équipe progresser et estime que cette rencontre est le point de départ d'une nouvelle ère au PSG.

Ce mardi, Mauricio Pochettino est toujours un entraîneur sous pression mais est surtout un entraîneur heureux après la victoire des Parisiens contre le club de Bruges.

"Je suis content du niveau de jeu de mon équipe, surtout en première période", a déclaré l'Argentin en conférence de presse. "C'est un pas en avant pour nous, j'ai vu des amélioratons, des connexions entre les joueurs, et je suis content pour eux car je sais qu'ils avaient besoin de cette performance".

Comme il le dit, ce match contre le Club de Bruges pourrait être le début d'une nouvelle ère pour le PSG: "J'ai vu que les joueurs étaient libres d'aller où il voulaient. On cherchait cette flexibilité. On peut travailler les automatismes, mais il faut trouver un équilibre pour l'organistion et l'expression du talent. Je veux donner des idées, mais pas mettre des barrières. Je suis content, je sens un déclic, et voir mes joueurs avec le sourire à la fin du match c'est pour moi une satisfaction".