Kylian Mbappé entre dans la cour des grands !

Double buteur contre le FC Bruges (4-1), ce mardi, l'attaquant du Paris Saint-Germain fait partie des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions depuis désormais cinq saisons.

En effet, depuis ses débuts en Ligue des champions, en 2016-2017, Kylian Mbappé (22 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) compile 31 buts et 20 passes décisives. Seuls trois joueurs font mieux sur cette période : Cristiano Ronaldo (59, 47 buts et 12 passes décisives), Robert Lewandowski (58, 50 buts et 8 passes décisives) ainsi que Lionel Messi (54, 42 buts et 12 passes décisives).