Abdou Diallo après PSG-Club de Bruges : "C'est bon de gagner largement"

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a pris la mesure du Club de Bruges (4-1), ce mardi, lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions.

Le PSG était satisfait après le résultat. "On était bien organisés, bien en bloc. Quand il y a du mouvement dans un bloc plus compact, on trouve des solutions plus facilement. Cela nous a permis de trouver les solutions plus facilement et de nous créer des occasions", a confié Abdou Diallo (25 ans, 2 matchs en LdC cette saison) à l'issue de la rencontre avant de poursuivre.

"Je ne sais pas si cela va donner une dynamique mais c'est bon à prendre. C'est bon de gagner largement, de gagner avec la maîtrise. On peut construire sereinement avec cette victoire, c'est plus simple comme cela", a analysé l'international sénégalais.