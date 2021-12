🎥 Décisions litigieuses, but à la dernière seconde: cruelle deuxième mi-temps pour les U19 de Bruges à Paris

Les U19 du Club ont tenu leur qualification pour les huitièmes de finale jusqu'à la dernière seconde, sur la pelouse du PSG.

Du rêve au cauchemar. La rencontre de Youth League entre Bruges et le PSG a basculé en moins de 25 minutes, mardi après-midi. Le Club, qui a largement dominé les débats, pensait pourtant avoir fait le plus dur, en menant 0-2 à onze contre dix à la pause.

Mais Paris a réagi et renversé la situation, grâce à un dernier but inscrit dans les toutes dernières secondes. Et les U19 de Bruges ont aussi réclamé deux penaltys en seconde période. Beaucoup de faits de jeu qui coûtent au Club une qualification directe pour les huitièmes de finale. Deuxièmes de leur poule, les Brugeois devront passer par les barrages.