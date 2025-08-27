Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Soirée folle au Jan Breydel : le Club de Bruges a roulé sur les Rangers, menant déjà 5-0 à la mi-temps. Les Blauw & Zwart sont en Champions League !

On se disait bien sûr que le Club de Bruges avait fait le plus dur à l'Ibrox Stadium de Glasgow, mais que la prudence allait devoir être de mise lors de ce match retour face aux Rangers. Mais bien vite, le Jan Breydel a compris qu'il vivrait une soirée de gala et pas de stress.

Quelques instants après que Carlos Forbs ait déjà forcé Meghoma à la jaune (3e), Bruges ouvrait en effet le score sur une superbe phase : Joaquin Seys est décalé dans le dos de la défense et centre parfaitement pour Nicolo Tresoldi (5e, 1-0). Et dans la foulée, Tzolis, parti en profondeur, est arrêté par Aarons, dernier homme et logiquement exclu (8e).

Les Rangers humiliés par Bruges

Dès lors, c'est bien sûr très compliqué d'espérer côté écossais : Butland voit les corners et les centres se multiplier. Tzolis manque un enchaînement (20e), puis fait trembler la barre des 30 mètres (22e) : le Grec est en feu. C'est sur corner qu'il trouve la tête de Hans Vanaken pour faire le break (32e, 2-0). Le même Vanaken trouve l'équerre d'une reprise de volée de folie (36e).

Les Rangers vont ensuite totalement s'effondrer dans les derniers instants de la première période : Kyriani Sabbe va chercher Joaquin Seys qui, en deux temps, trompe Butland (41e, 3-0). Le blondinet, qu'on s'attend à voir vendredi dans la sélection de Garcia, s'offre un doublé tranquille sur un service d'Onyedika (45e, 4-0). Et enfin, avant la pause, Aleksandar Stankovic, de la tête, fait 5-0 pour son premier but en Blauw & Zwart.

Pas grand chose à dire de plus concernant la seconde période si ce n'est que dès l'entame de cette dernière, c'est enfin Christos Tzolis, l'un des meilleurs hommes de la première période, qui fixe le score à 6-0 (50e) sur une superbe talonnade de Tresoldi. Nicky Hayen sait qu'il peut faire tourner : il lance Diakhon, Furo et même Nilsson, en partance, sans qu'aucun d'eux ne parvienne à mettre son nom au tableau d'affichage.

Qu'à cela ne tienne, et même si avec 40 minutes restantes après le 6-0, les supporters espéraient peut-être un chiffre record. Une telle performance belge face à un adversaire de calibre Champions League, ce que sont en théorie les Rangers, restera tout de même dans les mémoires : le FC Bruges est en Ligue des Champions et ne s'est pas contenté d'y entrer par la grande porte - il en a fait trembler les gonds.