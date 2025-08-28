Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

Le Club de Bruges a complètement écrasé les Rangers mercredi soir. Avec un 6-0 (9-1 sur l'ensemble des deux matchs), il n'y a eu aucun doute sur l'équipe méritant sa place en Ligue des Champions. Le consultant et ancien Diable Rouge Marc Degryse a lui aussi été impressionné.

Pour la première fois depuis 2019, un club belge est parvenu à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions via les tours préliminaires. À l’époque, c’était déjà le Club de Bruges qui y était parvenu, après avoir éliminé le Dynamo Kiev et le LASK Linz.

Cette fois, ce sont successivement Salzbourg et les Rangers qui se sont révélés trop faibles. Après une victoire 6-0 lors du match retour, les Blauw-Zwart ont pu célébrer leur qualification comme il se doit. Marc Degryse a souligné la performance très solide du Club de Bruges.



Degryse plein d’éloges

"Tout le monde a fait forte impression. Même les remplaçants," pointe l'ancien Diable Rouge.

"C’est une arme supplémentaire pour l’avenir et c’est très prometteur. On ne peut qu’insister sur l’excellent travail qui est réalisé ici."

Bien que cela semble presque aller de soi que le Club de Bruges se qualifie pour la Ligue des Champions, il estime qu’il ne faut pas banaliser cela : "Ils y sont désormais parvenus huit fois en dix ans. Cela paraît normal, mais ça ne l’est pas. C’est de mieux en mieux."