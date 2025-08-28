Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Le Club de Bruges de Nicky Hayen a pulvérisé au Jan Breydel les Rangers 6-0 lors de ce match retour de barrage de Ligue des champions.

Le stade Jan Breydel a vibré mercredi soir. Dans une ambiance de folie, le Club de Bruges recevait les Rangers pour le match retour du barrage de Ligue des champions. Avec l’avantage du 1-3 à l’aller, les hommes de Nicky Hayen ont abordé cette rencontre avec calme et confiance.

Très vite, les Brugeois ont transformé la soirée en démonstration. À la mi-temps, le tableau affichait 5-0 pour les Blauw en Zwart. Le calvaire écossais s’est prolongé jusqu’au coup de sifflet final : 6-0. Sur l’ensemble des deux matchs, le Club s’impose 9-1.



Lire aussi… La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

Un plan bien executé

En conférence de presse, Hayen a savouré cette performance hors norme. "Ce que j'ai retenu ? Que nous avons très bien commencé. Le plan a bien été executé : nous avons trouvé les espaces dans le dos. L'action sur laquelle Aarons se fait exclure en est l'exemple parfait."

Le coach a mis en avant la maîtrise et la constance de son équipe. "Nous avons eu un match facile. Ils n'ont pas lâché, sauf peut-être dans le dernier quart d'heure. Mais nous avons continué avec notre rythme et nous nous sommes encore créé des occasions. Ce fut une soirée réussie."

Hayen a rappelé que son groupe doit garder les pieds sur terre. "Nous devons rester humbles. Cela a toujours été notre message. Nous sommes très ambitieux car nous voulons offrir le meilleur football possible, puis nous verrons ce que nous pouvons obtenir."