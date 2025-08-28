Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club Bruges a de nouveau rendu la Belgique fière en validant son billet pour la Ligue des Champions. Et ce, après deux victoires convaincantes contre les Rangers de Nicolas Raskin. Ce qui a le don d'impressionner notamment un certain Toby Alderweireld.

Les analystes et anciens joueurs ne pouvaient guère cacher leur admiration. Toby Alderweireld a souligné particulièrement l'impact que ces performances ont à l'étranger. "Cela fait le tour de l'Europe", a-t-il déclaré avec conviction sur VTM. "Si un club belge peut réaliser cela, c'est fantastique. Le Club de Bruges est maintenant perçu en Europe d'une manière très différente par rapport à il y a cinq ans."

L'ancien Diable Rouge voit une équipe qui ne veut pas seulement participer, mais qui veut vraiment se battre. "Participer à la Ligue des Champions n'est plus suffisant pour le Club. Ils veulent vraiment y accomplir quelque chose et vont aborder la phase de ligue avec énormément de confiance."

Lire aussi… Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Un rôle important en Ligue des Champions ?

Marc Degryse s'est joint à ces éloges. Selon lui, ce que montrent actuellement les Blauw & Zwart est tout sauf évident. "Cela fait huit fois sur les dix dernières années qu'ils sont présents en phase finale de Ligue des Champions", a-t-il dit. "Encore une fois, cela semble être la chose la plus normale du monde, mais ce ne l'est pas. Ils s'améliorent constamment."

La politique du Club de Bruges a également été saluée. "Tout le monde a fait une excellente impression", a remarqué Degryse. "Et n'oublions pas qu'en plus des routiniers comme Vanaken, Mechele et Mignolet, c'est une équipe très jeune. En dehors de ces trois-là, ils avaient tous 24 ans ou moins."

Avec ces performances, le matricule 3 a montré non seulement à la Belgique, mais aussi à l'Europe, qu'il est prêt à franchir une nouvelle étape. Les ambitions sont claires : ne pas seulement être présents dans la plus prestigieuse des compétitions, mais aussi y jouer un rôle important.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Rangers FC

Plus de news

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
2
Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
6
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

18:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Dailly - Idumbo-Muzambo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Dailly - Idumbo-Muzambo

17:30
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Play-offs (R)
Kairat Almaty Kairat Almaty P0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodo Glimt Bodo Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FK Qarabag FK Qarabag 2-3 Ferencváros Ferencváros
FC Bruges FC Bruges 6-0 Rangers FC Rangers FC
FC Copenhague FC Copenhague 2-0 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 1-0 Fenerbahce Fenerbahce
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved