Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Le Club Bruges a de nouveau rendu la Belgique fière en validant son billet pour la Ligue des Champions. Et ce, après deux victoires convaincantes contre les Rangers de Nicolas Raskin. Ce qui a le don d'impressionner notamment un certain Toby Alderweireld.

Les analystes et anciens joueurs ne pouvaient guère cacher leur admiration. Toby Alderweireld a souligné particulièrement l'impact que ces performances ont à l'étranger. "Cela fait le tour de l'Europe", a-t-il déclaré avec conviction sur VTM. "Si un club belge peut réaliser cela, c'est fantastique. Le Club de Bruges est maintenant perçu en Europe d'une manière très différente par rapport à il y a cinq ans."

L'ancien Diable Rouge voit une équipe qui ne veut pas seulement participer, mais qui veut vraiment se battre. "Participer à la Ligue des Champions n'est plus suffisant pour le Club. Ils veulent vraiment y accomplir quelque chose et vont aborder la phase de ligue avec énormément de confiance."



Un rôle important en Ligue des Champions ?

Marc Degryse s'est joint à ces éloges. Selon lui, ce que montrent actuellement les Blauw & Zwart est tout sauf évident. "Cela fait huit fois sur les dix dernières années qu'ils sont présents en phase finale de Ligue des Champions", a-t-il dit. "Encore une fois, cela semble être la chose la plus normale du monde, mais ce ne l'est pas. Ils s'améliorent constamment."

La politique du Club de Bruges a également été saluée. "Tout le monde a fait une excellente impression", a remarqué Degryse. "Et n'oublions pas qu'en plus des routiniers comme Vanaken, Mechele et Mignolet, c'est une équipe très jeune. En dehors de ces trois-là, ils avaient tous 24 ans ou moins."

Avec ces performances, le matricule 3 a montré non seulement à la Belgique, mais aussi à l'Europe, qu'il est prêt à franchir une nouvelle étape. Les ambitions sont claires : ne pas seulement être présents dans la plus prestigieuse des compétitions, mais aussi y jouer un rôle important.