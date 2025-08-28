Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Soirée de rêve pour Joaquin Seys qui a marqué deux buts et offert une passe décisive lors du 6-0 du Club de Bruges face aux Rangers.

Le public du Jan Breydel n’est pas près d’oublier la démonstration du Club de Bruges face aux Rangers. Vainqueurs 6-0 lors du match retour des barrages de Ligue des champions, les Blauw en Zwart ont validé leur ticket pour la phase de groupe de la compétition.

Propulsé dans le onze après le départ de Maxim De Cuyper, Joaquin Seys a fait bien plus que combler le vide. Deux buts, une passe décisive et une activité constante sur son couloir. Seys a livré une prestation qui restera comme l’une de ses premières grandes soirées européennes.



"Mon deuxième but était le plus beau"

À la fin du match, le joueur n’a pas caché sa joie sur Het Nieuwsblad. "Je suis très content. C'était une excellente soirée, plus facile que prévu. Nous pouvons être satisfaits de la qualification et du match que nous avons réalisé. Était-ce l'un de mes meilleurs matchs ? C'était certainement l'une des meilleures mi-temps que nous avons fait. Si je devais choisir, mon deuxième but était le plus beau. C'est aussi grâce au centre d'Onyedika, avec qui j'ai une très bonne connexion."

Ambitieux, le jeune défenseur de 20 ans a laissé entrevoir ses rêves et ses objectifs. "J’aimerais un jour jouer sur la pelouse du Real Madrid. Mais je choisis une campagne réaliste pour que nous puissions égaler celle de l’an dernier, voire faire encore mieux."

Interrogé sur une possible convocation avec les Diables Rouges, il a répondu très clairement. "Je pense être là. Ce serait une belle récompense pour mon travail acharné." Un message envoyé à Rudi Garcia.