Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Voilà qui ne va pas arranger la situation du coach des Rangers, et probablement pas améliorer celle de Nicolas Raskin non plus. Thierry Raskin, père du Diable Rouge, s'est laissé aller à un éclat de colère sur les réseaux sociaux.

Nicolas Raskin (24 ans) a perdu son statut de titulaire indiscutable aux Glasgow Rangers cette saison, après en avoir été l'un des piliers la saison passée. En cause, pas un aspect sportif mais bien, selon son entraîneur, des velleités de départ cet été et la difficulté pour le Belge de rester concentré avec les rumeurs de transfert l'entourant.

Pour ce match retour à Bruges, Raskin était sur le banc, ce qui n'a pas plu à son père Thierry. Dans un post depuis supprimé sur ses réseaux sociaux, ce dernier s'est ainsi emporté contre la direction et le coach des Rangers.

"Un club racheté par des Américains, on a déjà vu ça quelque part", lance-t-il d'abord, en référence au passage calamiteux de 777 Partners au Standard.

Les choix de Russell Martin sont ensuite vivement critiqués : "Un coach qui écarte 8 joueurs d'une équipe qui est allée en quart de finale de l'Europa League, un coach qui transfère 8 joueurs (et met dans l'équipe) qui sortent de nulle part mais qu'il connaît très bien (ça existe encore ce genre de chose !!!!!)...".

"Le gars a l'ego surdimensionné et le mot est faible (...) ce monde du football est incroyable", conclut le père de Nicolas Raskin sur Facebook. Voilà qui ne calmera pas les rumeurs de transfert concernant Raskin, mais au moins Russell Martin devrait-il, sauf surprise, ne pas survivre à l'humiliation de ce mercredi.

FC Bruges
Standard
Nicolas Raskin

