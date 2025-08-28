Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

Le Club de Bruges a totalement écarté les Rangers mercredi soir avec une impressionnante victoire 6-0. Hein Vanhaezebrouck s'est montré plein d'éloges envers plusieurs cadres de l'équipe.

Joaquin Seys a cette fois joué presque comme ailier gauche, tandis que Tzolis rentrait plus souvent vers l’intérieur. "Cela a très bien fonctionné", explique Hein Vanhaezebrouck dans le Nieuwsblad. "Les Rangers étaient certes faibles, mais les centres et combinaisons étaient toujours assez précis. Sa frappe sur la barre était phénoménale."

Hein Vanhaezebrouck souligne aussi la valeur marchande de Chrístos Tzolis : "Le Club a déjà reçu une offre de plus de 30 millions d’euros de Crystal Palace. Il sera intéressant de voir comment cela va évoluer."



Seys reçoit également des éloges : "J’avais noté au départ qu’il n’avait pas bien commencé, mais après son assist et ses deux buts, j’ai dû rayer ça. Il commence déjà à faire grimper ses statistiques : un but contre Salzbourg et maintenant deux contre les Rangers. Impressionnant."

Aleksandar Stankovic a également séduit Vanhaezebrouck : "Je suis fan. Il joue avec facilité et simplicité, beaucoup plus que Reis, qui garde trop le ballon. Stankovic s’intègre parfaitement dans le jeu du Club, même s’il doit encore confirmer dans un match vraiment difficile."

Enfin, Vanhaezebrouck voit aussi du potentiel chez Mamadou Diakhon : "Il est fort et rapide. S’il continue à progresser, il peut devenir un joueur important pour le Club de Bruges."